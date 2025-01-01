Bitcoin может вырасти еще вдвое в течение 2025 года

Напомним, что 5 декабря стоимость Bitcoin достигла исторической отметки в 100 тысяч долларов.

Заметим, что аналитик и эксперт Traders Union Антон Харитонов предсказал этот рост задолго до его начала. Он также уже заявлял, что во второй половине 2025 года Bitcoin может достичь 200 тысяч долларов.

Более того, Харитонов прогнозирует, что к 2030 году биткоин может достичь 1 млн долларов.

РБК-Украина в отдельном материале рассказало, как биткоин изменил мир, и изменит ли он Украину.

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