UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Bitcoin може зрости ще вдвічі протягом 2025 року

Фото: Bitcoin може зрости ще вдвічі протягом 2025 року (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Протягом 2024 року Bitcoin зріс більш ніж удвічі. Однак є ймовірність, що його ціна продовжить рости й в цьому році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Bitcoin

Брокерська компанія заявила, що, на їхню думку, Bitcoin має потенціал стати головним активом нового часу, поступово замінивши золото протягом наступного десятиліття.

Вони також вважають, що криптовалюта стане важливою частиною інституційного розподілу активів і стандартом для корпоративного управління казначейством.

Нагадаємо, що 5 грудня вартість Bitcoin досягла історичної позначки в 100 тисяч доларів.

Зауважимо, що аналітик та експерт Traders Union Антон Харитонов передбачив це зростання задовго до його початку. Він також вже заявляв, що в другій половині 2025 року Bitcoin може досягти 200 тисяч доларів.

Більше того, Харитонов прогнозує, що до 2030 року біткоїн може досягти 1 млн доларів.

РБК-Україна в окремому матеріалі розповіло, як біткоїн змінив світ, і чи змінить він Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біткоін