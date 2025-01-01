Bitcoin може зрости ще вдвічі протягом 2025 року

Протягом 2024 року Bitcoin зріс більш ніж удвічі. Однак є ймовірність, що його ціна продовжить рости й в цьому році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Bitcoin
Брокерська компанія заявила, що, на їхню думку, Bitcoin має потенціал стати головним активом нового часу, поступово замінивши золото протягом наступного десятиліття.
Вони також вважають, що криптовалюта стане важливою частиною інституційного розподілу активів і стандартом для корпоративного управління казначейством.
Нагадаємо, що 5 грудня вартість Bitcoin досягла історичної позначки в 100 тисяч доларів.
Зауважимо, що аналітик та експерт Traders Union Антон Харитонов передбачив це зростання задовго до його початку. Він також вже заявляв, що в другій половині 2025 року Bitcoin може досягти 200 тисяч доларів.
Більше того, Харитонов прогнозує, що до 2030 року біткоїн може досягти 1 млн доларів.
РБК-Україна в окремому матеріалі розповіло, як біткоїн змінив світ, і чи змінить він Україну.
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