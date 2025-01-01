Bitcoin може зрости ще вдвічі протягом 2025 року

Нагадаємо, що 5 грудня вартість Bitcoin досягла історичної позначки в 100 тисяч доларів.

Зауважимо, що аналітик та експерт Traders Union Антон Харитонов передбачив це зростання задовго до його початку. Він також вже заявляв, що в другій половині 2025 року Bitcoin може досягти 200 тисяч доларів.

Більше того, Харитонов прогнозує, що до 2030 року біткоїн може досягти 1 млн доларів.

РБК-Україна в окремому матеріалі розповіло, як біткоїн змінив світ, і чи змінить він Україну.

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