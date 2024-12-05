Криптовалютная реальность: как биткоин изменил мир, и изменит ли он Украину

Появившись более 16 лет назад как экспериментальная валюта, биткоин в 2021 году получил признание в качестве самого прибыльного инвестиционного актива десятилетия. Это произошло после его стремительного роста до 60 тысяч долларов, когда биткоин продемонстрировал среднегодовую доходность в 230%. Однако с тех пор биткоин испытал немало взлетов и падений – как в стоимости, так и в отношении государств и общества к нему.

Каким был этот путь и можно ли легально пользоваться биткоином в Украине, – читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

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На сегодняшний день около 15 стран полностью запретили использование биткоина и других криптовалют. В частности, Китай в 2021 году запретил майнинг биткоина, а в этом году приравнял транзакции с криптовалютой к методам отмывания денег. Еще 40 стран ввели значительные ограничения на использование криптовалюты, среди которых – Индия и Турция.

В то же время есть государства, которые частично или полностью признают биткоин как платежный инструмент. В США, Швейцарии, Японии и Панаме законодательство частично регулирует использование биткоина. А Сальвадор в 2021 году стал первой страной в мире, признавшей биткоин законным платежным средством. В 2022 году аналогичное решение приняла Центральноафриканская Республика, но год спустя отменила его из-за высокого уровня бедности и проблемы с доступом к электроэнергии и интернету.

Как возник биткоин и блокчейн

Биткоин (Bitcoin) был разработан как первая в мире децентрализованная цифровая валюта в далеком 2009 году, хотя процесс создания криптовалюты начался еще годом ранее. Авторство изобретения приписывают некоему анонимному японскому программисту Сатоши Накамото. Однако это, скорее всего, псевдоним, под которым скрывается один или несколько человек.

В том же году опубликовали документ под названием "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". В нем была описана идея новой платежной системы, которая базируется на технологии блокчейн. Блокчейн (blockchain) – это децентрализованная цифровая система для записи и хранения информации. Она позволяет хранить и передавать информацию без посредников, таких как банки или государственные органы.

Представьте цифровой журнал, в котором записаны все транзакции. Этот журнал хранится на тысячах компьютеров по всему миру одновременно. Каждая транзакция добавляется в блок. Например, один человек переводит другому 10 монет, а затем получает обратно 5. Информация об этих операциях записывается в блок и хранится на всех компьютерах сети. Когда происходит новая транзакция, данные предыдущих объединяются в блок, получающий уникальный код – хэш. Последующие операции добавляются в новый блок, который увязывается с предыдущим, создавая цепь – блокчейн.

Попытка изменить данные в одном блоке нарушает всю цепь. Другие участники сразу замечают это, ведь у каждого есть копия блокчейна. Благодаря такой децентрализации подделать информацию практически невозможно. Блокчейн – это цифровая бухгалтерская книга, где все транзакции защищены и доступны для проверки.

Блокчейн оказался настолько универсальной технологией, что сегодня его используют во многих отраслях. В частности, в медицине блокчейн позволяет хранить данные пациентов с доступом только для уполномоченных лиц. А в швейцарском городе Цуг, известном как криптодолина, в 2018 году проводились местные выборы на основе блокчейна. Это был пилотный проект, во время которого жители использовали цифровые ID для голосования по разным муниципальным вопросам.

Первые транзакции биткоином

В январе 2009 года был запущен первый блок в сети биткоина, известный как генезис-блок (Block 0). На этом блоке была записана фраза: "Канцлер на грани второго спасения банков". Это было заглавие статьи в британской газете The Times, подчеркивавшее экономический кризис того времени. Через несколько дней Сатоши Накамото совершил первую транзакцию: он отправил 10 биткоинов программисту Халу Финни.

Первоначально биткоин использовался больше как экспериментальная валюта для тестирования технологии блокчейна, а не как финансовый инструмент для широкого использования. В первые месяцы его стоимость была меньше цента, но со временем, с ростом внимания к нему, его цена начала стремительно расти.

В 2010 году биткоин впервые был использован для реальной транзакции: программист Ласло Гейниц купил две пиццы за 10 тысяч биткоинов. На тот момент сделка была оценена примерно в 41 доллар. Однако, по данным обменной платформы Coinbase по состоянию на 4 декабря, эти же 10 тысяч биткоинов сейчас стоят более 950 миллионов долларов. Если бы Гейниц сохранил это количество криптовалюты, он сегодня стал бы почти долларовым миллиардером.

В первые три года своего существования биткоин в большинстве своем использовался энтузиастами криптографии и программистами. Средний курс биткоина тогда составлял 5-8 долларов. Переломный момент наступил в 2013 году, когда цена биткоина впервые пересекла отметку в 100 долларов США. В конце того же года его стоимость выросла в десять раз, превысив тысячу долларов, однако вскоре произошел откат до 700-800 долларов, и этот уровень удерживался несколько лет.

Доходность и риски при операциях с биткоином

В тот период многие экономисты и аналитики выражали скепсис относительно биткоина, считая криптовалюту пузырем, который рано или поздно лопнет. Однако с 2017 года биткоин начал устойчивый рост. Хотя эта цифровая валюта, как и все криптовалюты, имела очень высокую волатильность, в долгосрочной перспективе биткоин демонстрировал стабильный рост.

В ноябре 2024 года биткоин достиг исторического максимума, чуть не пробив отметку в 100 тысяч долларов. Такой сногсшибательный скачок эксперты связывают с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа. Он ранее обещал сделать Соединенные Штаты мировым лидером в отрасли криптовалют, а также начать формировать государственные резервы в биткоинах. В начале ноября биткоин стоил около 69-70 тыс. долларов, а в конце месяца достиг отметки в более чем в 98 тысяч. Однако по состоянию на 4 декабря курс криптовалюты скорректировался и остановился на уровне чуть более 95 тыс. долларов.

“До сих пор остаются скептики в Украине и мире, которые говорят, что биткоин – это пузырь. Например, по их словам, если администрация в США изменится и кто-то заявит, что криптовалюта не нужна, это может повлечь за собой спад. Но сейчас даже если Трамп сменит риторику на негативную, это лишь временно замедлит рынок. На мой взгляд, 100 тыс. долларов – это точка, где многие инвесторы могут начать фиксировать прибыль. Поскольку с начала года биткоин вырос более чем вдвое – с 42 тысяч до почти 100 тыс. долларов. Те, кто покупал раньше, сейчас активно фиксируют свои доходы. Будет ли коррекция? Сейчас говорить рано”, – рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Он обращает внимание, что за год рынок биткоина вырос на 124,5%. Но эта цифра не окончательная, ведь в декабре криптовалюта может как вырасти, так и потерять позиции. Он подчеркивает, что рост был подкреплен не только обещаниями Трампа, но и реальными деньгами. Значительный приток средств обеспечили спотовые и фьючерсные инвестиции в биткоин, а также криптовалютные фонды ETF, в которые вкладывали инвесторы.

По словам собеседника издания, еще одним весомым инструментом доходности биткоина остается майнинг. Для создания нового блока в блокчейне нужно найти его уникальный код (хэш), решив сложную математическую задачу. Этот процесс называется майнингом, а тех, кто им занимается – майнерами. Майнеры, находящие правильный хэш, получают вознаграждение в виде биткоинов.

“Относительно майнинга – он остается прибыльным. Себестоимость майнинга зависит от стоимости электроэнергии. К примеру, в Китае, где есть гидроэлектростанции, себестоимость может быть очень низкой. В Норвегии, где электроэнергия дорога, майнинг дороже. Во всяком случае, большинство майнеров сейчас в плюсе, даже с учетом снижения премий за майнинг. Текущая цена биткоина – 95 тыс. долларов, и это покрывает расходы майнеров с прибылью”, – объясняет Шевчишин.

В то же время в Украине, из-за войны войны и роста тарифов на электроэнергию, майнинг биткоина становится значительно менее выгодным. Регулярные отключения света и высокая стоимость энергии затрудняют окупаемость инвестиций в оборудование. Однако, по словам Шевчишина, при наличии альтернативных источников питания или электроэнергии по льготным тарифам даже в таких условиях майнеры могут получить прибыль.

Громкие скандалы, связанные с биткоином

Биткоин, невзирая на свою инновационность и высокий потенциал прибыльности, неоднократно оказывался в центре громких скандалов. Его анонимность и децентрализованность, которые считаются преимуществами криптовалюты, одновременно открыли возможности для злоупотреблений. Это стало основанием для некоторых стран ограничить или запретить свободное обращение биткоина.

Одним из первых и самых известных скандалов стал случай с платформой Silk Road в 2013 году. Этот анонимный маркетплейс в даркнете использовал биткоин в качестве платежного средства для торговли наркотиками, оружием и другими нелегальными товарами. Silk Road, в сущности, был онлайн-рынком вроде eBay или Amazon, но с незаконной специализацией. В 2013 году ФБР арестовало основателя Silk Road Росса Ульбрихта, которого впоследствии приговорили к пожизненному заключению. Агентам удалось изъять 144 тысячи биткоинов из кошелька платформы – к тому времени их стоимость составляла 28,5 млн долларов, а сегодня они оцениваются более чем в 4 миллиарда долларов. Этот случай вызвал в США масштабную дискуссию о возможности использования биткоина в незаконных операциях.

В следующем году произошел еще один большой удар по репутации криптоиндустрии. В феврале 2014 года японская биржа Mt. Gox, которая обрабатывала более 70% всех транзакций биткоина, заявила о банкротстве. Причиной стал хакерский взлом системы защиты биржи, из-за чего исчезли 850 тысяч биткоинов, на тот момент эквивалентных 450 миллионам долларов. Хотя позже удалось найти 200 тысяч биткоинов, 650 тысяч остаются утраченными. Крах Mt.Gox серьезно поколебал доверие к криптовалютам и поставил вопрос о необходимости усиления безопасности.

Среди "свежих" крипто-скандалов следует упомянуть банкротство биржи FTX. За короткое время FTX, основанная в 2019 году, стала одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. На пике своего развития FTX заняла второе место по объемам торговли после криптобиржи Binance, обрабатывая миллиарды долларов ежедневных транзакций. Тем не менее, FTX начала незаконно использовать средства своих клиентов для финансирования высокорискованных инвестиций своей сестринской компании Alameda Research. Когда эти инвестиции провалились, клиенты FTX просто потеряли свои деньги.

Значительная часть активов FTX была привязана к ее внутреннему токену FTT. В ноябре 2022 года выяснилось, что у FTX не было достаточно средств для выполнения обязательств перед клиентами. Через несколько дней пользователи вывели с биржи более 6 миллиардов долларов, что привело к банкротству. Общая сумма клиентских потерь оценивается в 8–10 миллиардов долларов.

Биржа действовала в относительно нерегулируемой среде, что позволяло ей вести непрозрачную финансовую деятельность без должного аудита. После этого многие страны начали активно разрабатывать законы для лучшего регулирования криптовалютных бирж.

Перспективы биткоина в Украине.

В Украине многие годы ведутся дискуссии вокруг регулирования рынка криптовалют и биткоина. Это стало основанием для создания законодательства, однако его полное внедрение задерживается из-за нерешенных вопросов налогообложения доходов в криптоиндустрии и необходимости создания Государственного реестра поставщиков услуг, связанных с виртуальными активами.

В настоящее время готовится к первому чтению еще один документ, который должен легализовать криптовалюту в Украине. Введение закона, регулирующего криптовалюты в Украине, поддерживает и Международный валютный фонд.

Доктор экономических наук, председатель правления Украинской межбанковской валютной биржи Анатолий Гулей отмечает, что налогообложение криптовалют планируется осуществлять по стандартным ставкам: 18% налога на прибыль и 5% военного сбора на сумму средств на кошельке.

"В мире существует более 42 тысяч криптовалют, и каждый год часть из них исчезает из-за естественного отбора технологий. Украина, как и другие страны, должна научиться контролировать цифровые деньги и их обращение. По оценкам экспертов, потенциальные доходы от налогообложения криптовалюты в Украине могут достигать 4 миллиарда долларов в год", – отмечает Гулей.

Также он добавляет, что период легализации криптовалют в Украине будет долгим. Государственные органы финансового мониторинга будут фиксировать личные данные покупателей криптовалют и будут проверять источники происхождения средств, если сумма будет превышать 400 тысяч гривен – это в десять раз меньше стоимости одного биткоина.

В Национальной ассоциации адвокатов Украины прогнозируют , что в ближайшем будущем возрастет количество гражданских споров, связанных с криптовалютой. В перспективе это может привести к взысканию биткоинов по решению суда.

"Поскольку принудительное исполнение судебных решений является неотъемлемой частью правосудия, ключевым элементом в системе защиты виртуальных активов должно стать обеспечение интересов истцов через эффективное исполнение судебных решений", – говорится в сообщении.

Кроме того, Национальный банк Украины еще в 2018 году запустил цифровую валюту "е-гривна". Ее отличие от биткоина и других криптовалют в том, что "е-гривна" не работает на блокчейне, а все транзакции хранятся и обрабатываются на серверах НБУ.

”Цифровая гривна – это третья форма фиатных денег, которая будет существовать рядом с наличными и безналичными. Сначала НБУ будет открывать цифровые кошельки для банков, а затем – для граждан. На практике некоторые функции уже тестируются через мобильное приложение ”Дія”, например, социальные выплаты или программы по типу ”єПідтримка”, – делится деталями Анатолий Гулей.

По его словам, "е-гривна" будет храниться в цифровом кошельке на телефоне. Она будет целевой валютой: деньги можно будет потратить только на конкретные потребности, определенные регламентом. Например, если средства предназначены для восстановления жилья, их нельзя снять наличными или потратить на другие цели.