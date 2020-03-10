Біржі Гонконгу і Китаю відкрилися невеликим зростанням

Основний індекс Гонконгської фондової біржі на відкритті торгів у вівторок зріс майже на 1% на тлі обвалу світових ринків і одночасно зростання вартості нафти марок Brent і WTI, свідчать дані торгів. Про це свідчать дані торгів.

Індекс Hang Seng виріс на 0,98% і склав 25285,68 пункту.

Основні індекси фондових бірж материкової частини Китаю на відкритті торгів показали незначне зростання.

Індекс Шанхайської фондової біржі SSE Composite зріс на 0,61% - до 2961,26 пункту, індекс Шеньчженьській фондовій біржі SZSE Component виріс на 0,87% і склав 11205,02 пункту.

Нагадаємо, ключові індекси Токійській фондовій біржі у вівторок впали майже на 3,8%, реагуючи на обвал фондових ринків США та інших країн.

За підсумками торгової сесії на Нью-Йоркській фондовій біржі на тлі побоювань, що стосуються поширення нового коронавірусу, і значного скорочення вартості нафти значно знизилися ключові індекси.

Минулого тижня у Відні провалилися переговори ОПЕК і Росії, яка в підсумку відмовилася йти на скорочення видобутку нафти.

РБК-Україна писало, що світові ринки різко впали через зрив угоди ОПЕК+. Зокрема, котирування обвалилися на Токійській фондовій біржі, а також на європейських біржах. В значний мінус пішли японський індекс Nikkei, гонконгський Hang Seng, британський індекс FTSE 100 і німецький індекс DAX. Крім того, на відкритті Лондонської біржі рекордно "просіли" цінні папери російських компаній.