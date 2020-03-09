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Фондовий ринок США закрився падінням індексів

Новини » Економіка     09.03.2020 - 22:59
Фондовий ринок США закрився падінням індексів
Фото: Нью-Йоркська фондова біржа (pxhere.com)

Зокрема індекс Dow Jones знизився на 2013,45 пункту (7,78%)

За підсумками торгової сесії на Нью-Йоркській фондовій біржі на тлі побоювань, що стосуються поширення нового коронавірусу, і значного скорочення вартості нафти значно знизилися ключові індекси. Про це свідчать дані, розміщені на сайті торговельного майданчика, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Американський промисловий індекс Dow Jones знизився на 2013,45 пункту (7,78%) і зупинився на позначці 23851,33 пункту.

Індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній ринку США, втратив 225,81 пункту (7,60%) і опинився на позначці 2746,56 пункту.

Індекс електронної біржі Nasdaq знизився на 624,94 пункту (7,92%), до 7950,68 пункту.

Нагадаємо, раніше на тлі обвалу ціни на нафту і світових ринків фондовий ринок США продовжив падіння, незважаючи на те, що торги вже припинялися через зниження американських котирувань на 5%.

Минулого тижня у Відні провалилися переговори ОПЕК і Росії, яка в підсумку відмовилася йти на скорочення видобутку нафти.

РБК-Україна писало, що світові ринки різко впали через зрив угоди ОПЕК+. Зокрема, котирування обвалилися на Токійській фондовій біржі, а також на європейських біржах. В значний мінус пішли японський індекс Nikkei, гонконгський Hang Seng, британський індекс FTSE 100 і німецький індекс DAX. Крім того, на відкритті Лондонської біржі рекордно просіли цінні папери російських компаній.

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