Лавров назвав "маячнею" заяву США про підготовку фейку по Україні

У Міністерстві закордонних справ РФ відреагували на заяву США про те, що Москва готує фейкове відео, аби використати як привід для вторгнення в Україну. Там назвали такі звинувачення "маячнею".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС РФ Сергія Лаврова, якого цитує ТАСС.

"Я читав, дивився в інтернеті якісь заяви Держдепартаменту про те, що Росія готує фейкові відео з нібито атакою українських військовослужбовців на Донбасі. Маячність такого роду вигадок, їх з кожним днем стає все більше, очевидна будь-якому більш-менш досвідченому політологу", - сказав Лавров.

При цьому у Путіна сьогодні виступили з новими закидами в бік США. Так, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков закликав "не вірити на слово Держдепу" у питаннях звинувачень на адресу Росії.

"Я порекомендував би на слово не вірити нікому, особливо Держдепу, коли стосується цих питань", - сказав Пєсков.

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на нові звинувачення від США в підготовці провокації для вторгнення в Україну. У Кремлі заявили, що раніше озвучувалися схожі ідеї.

Що сталося