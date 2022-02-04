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Лавров назвав "маячнею" заяву США про підготовку фейку по Україні

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Москва, П'ятниця 04 лютого 2022 13:53
Лавров назвав "маячнею" заяву США про підготовку фейку по Україні Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ РФ відреагували на заяву США про те, що Москва готує фейкове відео, аби використати як привід для вторгнення в Україну. Там назвали такі звинувачення "маячнею".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС РФ Сергія Лаврова, якого цитує ТАСС.

"Я читав, дивився в інтернеті якісь заяви Держдепартаменту про те, що Росія готує фейкові відео з нібито атакою українських військовослужбовців на Донбасі. Маячність такого роду вигадок, їх з кожним днем стає все більше, очевидна будь-якому більш-менш досвідченому політологу", - сказав Лавров.

При цьому у Путіна сьогодні виступили з новими закидами в бік США. Так, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков закликав "не вірити на слово Держдепу" у питаннях звинувачень на адресу Росії.

"Я порекомендував би на слово не вірити нікому, особливо Держдепу, коли стосується цих питань", - сказав Пєсков.

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на нові звинувачення від США в підготовці провокації для вторгнення в Україну. У Кремлі заявили, що раніше озвучувалися схожі ідеї.

Що сталося

Нагадаємо, нещодавно видання The New York Times повідомило, що Росія планує сфабрикувати привід для вторгнення в Україну, використавши фейкове відео з нападом на російську територію або російськомовних на Донбасі.

Після цього Агентство національної безпеки (АНБ) США підтвердило дану інформацію про плани Росії та розповіло, що в фейковому відео нібито мали брати участь актори, які зображували б "скорботних" і тіла "убитих".

МЗС відреагувало на публікацію США щодо підготовки Росією відео. Глава відомства Дмитро Кулеба зазначив, що українська сторона цьому зовсім не здивована.

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