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У Запорожской АЭС уже в седьмой раз объявили локальное перемирие

13:29 05.09.2026 Сб
2 мин
Перемирие должно позволить отремонтировать поврежденную линию электропередачи
aimg Мария Науменко
Фото: Запорожская атомная электростанция (Getty Images)

На Запорожской АЭС было введено очередное локальное перемирие, чтобы провести ремонт линии электропередачи. Станция уже продолжительное время работает на генераторах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ в соцсети Х.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сегодня, 5 сентября, вступил в силу очередной режим тишины в районе Запорожской АЭС. Во время него украинские технические специалисты должны приступить к работе по восстановлению поврежденной линии электропередачи.

Перед началом ремонта территорию должны разминировать. После этого специалисты смогут приступить к обновлению линии.

Генеральный директор МАГАТЭ отметил, что обе стороны конструктивно взаимодействовали с агентством для обеспечения ядерной безопасности и защиты станции.

ЗАЭС осталась без внешнего питания

Из-за боевых действий на северном берегу Днепра 20 августа Запорожская АЭС потеряла подключение к последней доступной линии электропередачи – 330-киловольтной линии "Ферроплавная-1".

С этого времени станция вынуждена полагаться на аварийные дизель-генераторы. Они снабжают электроэнергией системы, необходимые для охлаждения шести реакторов и бассейнов с отработанным ядерным топливом.

Ситуация остается критической из-за сокращения запасов дизельного топлива. Если внешнее электроснабжение не удастся восстановить или на станцию не доставят дополнительные запасы топлива, в ближайшие дни может возникнуть угроза полной потери электропитания.

По словам Гросси, команда МАГАТЭ будет контролировать ремонтные работы во время действия договоренностей о прекращении огня.

Нынешнее перемирие стало уже седьмым, которого генеральному директору МАГАТЭ удалось достичь в рамках усилий агентства, направленных на предотвращение ядерной аварии во время войны.

Напомним, ночью 20 августа на станции произошел уже 27-й блекаут. Объект лишился связи с последней внешней линией питания и вынужден был перейти на работу от аварийных дизель-генераторов. С начала 2026 года это уже 15-й подобный случай.

На прошлой неделе Гросси предупреждал, что запас дизельного топлива на ЗАЭС остался примерно на 10 дней.

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