Біля Запорізької АЕС вже всьоме оголосили локальне перемир'я

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, сьогодні, 5 вересня, набув чинності черговий режим тиші в районі Запорізької АЕС. Під час нього українські технічні фахівці мають розпочати роботи з відновлення пошкодженої лінії електропередачі.

Перед початком ремонту територію мають розмінувати. Після цього фахівці зможуть приступити до відновлення лінії.

Генеральний директор МАГАТЕ зазначив, що обидві сторони конструктивно взаємодіяли з агентством задля забезпечення ядерної безпеки та захисту станції.

ЗАЕС залишилася без зовнішнього живлення

Через бойові дії на північному березі Дніпра 20 серпня Запорізька АЕС втратила підключення до останньої доступної лінії електропередачі - 330-кіловольтної лінії "Фероплавна-1".

Відтоді станція змушена покладатися на аварійні дизель-генератори. Вони забезпечують електроенергією системи, необхідні для охолодження шести реакторів та басейнів з відпрацьованим ядерним паливом.

Ситуація залишається критичною через скорочення запасів дизельного палива. Якщо зовнішнє електропостачання не вдасться відновити або на станцію не доставлять додаткові запаси пального, протягом найближчих днів може виникнути загроза повної втрати електроживлення.

За словами Гроссі, команда МАГАТЕ контролюватиме ремонтні роботи під час дії домовленостей про припинення вогню.

Нинішнє перемир'я стало вже сьомим, якого генеральному директору МАГАТЕ вдалося досягти в межах зусиль агентства, спрямованих на запобігання ядерній аварії під час війни.