У Запорожской АЭС уже в седьмой раз объявили локальное перемирие
На Запорожской АЭС было введено очередное локальное перемирие, чтобы провести ремонт линии электропередачи. Станция уже продолжительное время работает на генераторах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ в соцсети Х.
По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сегодня, 5 сентября, вступил в силу очередной режим тишины в районе Запорожской АЭС. Во время него украинские технические специалисты должны приступить к работе по восстановлению поврежденной линии электропередачи.
Перед началом ремонта территорию должны разминировать. После этого специалисты смогут приступить к обновлению линии.
Генеральный директор МАГАТЭ отметил, что обе стороны конструктивно взаимодействовали с агентством для обеспечения ядерной безопасности и защиты станции.
ЗАЭС осталась без внешнего питания
Из-за боевых действий на северном берегу Днепра 20 августа Запорожская АЭС потеряла подключение к последней доступной линии электропередачи – 330-киловольтной линии "Ферроплавная-1".
С этого времени станция вынуждена полагаться на аварийные дизель-генераторы. Они снабжают электроэнергией системы, необходимые для охлаждения шести реакторов и бассейнов с отработанным ядерным топливом.
Ситуация остается критической из-за сокращения запасов дизельного топлива. Если внешнее электроснабжение не удастся восстановить или на станцию не доставят дополнительные запасы топлива, в ближайшие дни может возникнуть угроза полной потери электропитания.
По словам Гросси, команда МАГАТЭ будет контролировать ремонтные работы во время действия договоренностей о прекращении огня.
Нынешнее перемирие стало уже седьмым, которого генеральному директору МАГАТЭ удалось достичь в рамках усилий агентства, направленных на предотвращение ядерной аварии во время войны.
Напомним, ночью 20 августа на станции произошел уже 27-й блекаут. Объект лишился связи с последней внешней линией питания и вынужден был перейти на работу от аварийных дизель-генераторов. С начала 2026 года это уже 15-й подобный случай.
На прошлой неделе Гросси предупреждал, что запас дизельного топлива на ЗАЭС остался примерно на 10 дней.