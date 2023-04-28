Возле Запорожской АЭС взорвалась мина, - глава МАГАТЭ

"Вблизи станции взорвалась одна мина", - заявил он.

По его словам, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на ЗАЭС, также были вынуждены укрыться после предупреждения о ракетной атаке. При этом вдали раздавались звуки продолжающегося обстрела, поскольку в регионе продолжаются военные действия.

"Усиление военного присутствия и активности в регионе еще раз подчеркивает важность и срочность согласования вопроса о защите станции", - заявил Гросси.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с главой Китая Си Цзиньпином призвал помочь урегулировать вопрос безопасности вокруг ЗАЭС.

Кроме того, 26 апреля Зеленский провел переговоры с Гросси, в ходе которых гендиректор заверил, что МАГАТЭ и дальше пытается договориться о безопасной зоне на Запорожской АЭС.

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