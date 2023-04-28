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Біля Запорізької АЕС вибухнула міна, - голова МАГАТЕ

Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Поруч із Запорізькою атомною електростанцією цього тижня вибухнула міна.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАГАТЕ.

"Поблизу станції вибухнула одна міна", - заявив він.

За його словами, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), присутні на ЗАЕС, також були змушені сховатися після попередження про ракетну атаку. При цьому вдалині лунали звуки триваючого обстрілу, оскільки в регіоні тривають військові дії.

"Посилення військової присутності та активності в регіоні ще раз підкреслює важливість і терміновість узгодження питання про захист станції", - заявив Гроссі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у ході переговорів із главою Китаю Сі Цзіньпіном закликав допомогти врегулювати питання безпеки навколо ЗАЕС.

Крім того, 26 квітня Зеленський провів переговори з Гроссі, під час яких гендиректор запевнив, що МАГАТЕ й надалі намагається домовитися про безпечну зону на Запорізькій АЕС.

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Запорізька АЕСМАГАТЭВійна Росії проти України