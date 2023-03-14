У побережья Греции произошло землетрясение

Мощное землетрясение произошло в Средиземном море у южного побережья Греции. Его амплитуда составляла 5,3 балла по шкале Рихтера.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.
Известно, что землетрясение произошло в 19:35 по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 4,22 километра. И находился в районе между островами Китера и Крит.
Напомним, в воскресенье вечером, 12 марта, в Румынии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,2 балла по шкале Рихтера.
А вот 5 марта у побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла.
Кроме того, на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1.
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