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Біля узбережжя Греції стався землетрус

Фото: потужний землетрус трапився в Середземному морі біля південного узбережжя Греції (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Потужний землетрус трапився в Середземному морі біля південного узбережжя Греції. Його амплітуда складала 5,3 бала за шкалою Ріхтера.

Про це пише РБК-України з посиланням на Управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини.

Відомо, що землетрус трапився о 19:35 за місцевим часом. Його епіцентр був на глибині 4,22 кілометри. Та знаходився в районі між островами Кітера та Крит.

Нагадаємо, у неділю ввечері, 12 березня, у Румунії стався землетрус, магнітуда якого склала 4,2 бали за шкалою Ріхтера.

А ось 5 березня біля узбережжя Перу стався землетрус магнітудою 5,5 балів.

Крім того, на півночі Японії стався землетрус магнітудою 6,1.

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Греція