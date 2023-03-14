Біля узбережжя Греції стався землетрус

Потужний землетрус трапився в Середземному морі біля південного узбережжя Греції. Його амплітуда складала 5,3 бала за шкалою Ріхтера.
Про це пише РБК-України з посиланням на Управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини.
Відомо, що землетрус трапився о 19:35 за місцевим часом. Його епіцентр був на глибині 4,22 кілометри. Та знаходився в районі між островами Кітера та Крит.
Нагадаємо, у неділю ввечері, 12 березня, у Румунії стався землетрус, магнітуда якого склала 4,2 бали за шкалою Ріхтера.
А ось 5 березня біля узбережжя Перу стався землетрус магнітудою 5,5 балів.
Крім того, на півночі Японії стався землетрус магнітудою 6,1.
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