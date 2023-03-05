В Перу произошло сильное землетрясение
Фото: В Перу произошло сильное землетрясение (Getty Images)
В воскресенье, 5 марта, возле побережья Перу произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 5,5 по шкале Рихтера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Института геофизики Перу.
Эпицентр подземных толчков располагался в 18 км к востоку от муниципалитета Атико. Очаг залегал на глубине 52 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась
Напомним, ранее на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1.
Кроме того, 28 февраля в Албании произошло два землетрясения подряд.
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