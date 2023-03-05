ua ru
Вс, 05 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Перу произошло сильное землетрясение

Новина українською →
Воскресенье 05 марта 2023 23:05
В Перу произошло сильное землетрясение Фото: В Перу произошло сильное землетрясение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 5 марта, возле побережья Перу произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 5,5 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Института геофизики Перу.

Эпицентр подземных толчков располагался в 18 км к востоку от муниципалитета Атико. Очаг залегал на глубине 52 километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась

В Перу произошло сильное землетрясение

Напомним, ранее на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Кроме того, 28 февраля в Албании произошло два землетрясения подряд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Перу
NEWS
Украина держит оборону в Бахмуте, возможность снабжения сохраняется, - Череватый
Украина держит оборону в Бахмуте, возможность снабжения сохраняется, - Череватый
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным