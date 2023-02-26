На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно сообщениям властей региона, предупреждения о цунами не поступало. По данным Национального исследовательского института наук о Земле Японии, землетрясение произошло у полуострова Немуро на глубине 61 километра.

Сообщений о травмах или повреждениях не поступало. В двух муниципалитетах на Хоккайдо землетрясение было оценено как "ниже 5" по японской 7-балльной шкале интенсивности, которая измеряет движение грунта.

По данным Японского метеорологического агентства, в результате землетрясения такой силы предметы падают с полок, а незакрепленная мебель может двигаться. Но угрозы здоровью людей, как правило, нет.