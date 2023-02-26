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На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

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Токио, Воскресенье 26 февраля 2023 01:19
На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 Фото: на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу вечером, 26 февраля, у восточной части северного японского острова Хоккайдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно сообщениям властей региона, предупреждения о цунами не поступало. По данным Национального исследовательского института наук о Земле Японии, землетрясение произошло у полуострова Немуро на глубине 61 километра.

Сообщений о травмах или повреждениях не поступало. В двух муниципалитетах на Хоккайдо землетрясение было оценено как "ниже 5" по японской 7-балльной шкале интенсивности, которая измеряет движение грунта.

По данным Японского метеорологического агентства, в результате землетрясения такой силы предметы падают с полок, а незакрепленная мебель может двигаться. Но угрозы здоровью людей, как правило, нет.

Ранее мы писали, что в Японии на берег моря выбросило неизвестный шар диаметром около 1,5 м. Место, где была обнаружена "находка", оцепили.

Также сообщалось, что Япония работает над новым пакетом санкций G7 против России. Кроме этого, премьер-министр страны планирует посетить Украину.

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