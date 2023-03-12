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В Румынии произошло сильное землетрясение

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Воскресенье 12 марта 2023 22:18
В Румынии произошло сильное землетрясение Фото: В Румынии произошло сильное землетрясение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье вечером, 12 марта, в Румынии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,2 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков располагался в 58 км от города Брашов и в 15 км от города Нехою. Очаг залегал на глубине 139 километров.

Примерно через час в Румынии вновь почувствовали землетрясение, однако не настолько сильное. Его магнитуда составила 2,4 балла.

Эпицентр подземных толчков располагался в 62 км от города Дробета-Турну-Северин и в 9 км от города Тисмана. Очаг залегал на глубине 15 километров.

В Румынии произошло сильное землетрясениеНапомним, 5 марта возле побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов.

Кроме того, на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1.

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