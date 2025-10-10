У побережья Филиппин произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами

По данным Геологической службы США (USGS), толчки зафиксированы у восточного побережья острова Минданао, примерно в 123 километрах от столицы острова города Давао, на глубине 58,1 километра.

По данным Phivolcs, магнитуда толчков составила 7,6. Сообщений о разрушениях не поступало.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) сообщил, что "ожидается разрушительное цунами с опасными для жизни волнами" и призвал жителей прибрежных районов восточных и южных регионов Филиппин эвакуироваться.

Система предупреждения о цунами США сообщила, что на отдельных участках побережья Филиппин высота волн может достигать 1-3 метров.

На побережьях Индонезии и островного государства Палау ожидаются волны высотой от 30 сантиметров до 1 метра.

Филиппины расположены вдоль так называемого Тихоокеанского огненного кольца - дуги протяженностью около 40 тысяч километров, образованной системой сейсмических разломов вокруг Тихого океана, где сосредоточено более половины всех вулканов планеты и регулярно происходят мощные землетрясения.