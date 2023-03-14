У побережья Греции произошло землетрясение

Фото: мощное землетрясение произошло в Средиземном море у южного побережья Греции (GettyImagеs)

Мощное землетрясение произошло в Средиземном море у южного побережья Греции. Его амплитуда составляла 5,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.