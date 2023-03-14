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У побережья Греции произошло землетрясение

Новина українською →
Греция, Вторник 14 марта 2023 21:12
У побережья Греции произошло землетрясение Фото: мощное землетрясение произошло в Средиземном море у южного побережья Греции (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Мощное землетрясение произошло в Средиземном море у южного побережья Греции. Его амплитуда составляла 5,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

Известно, что землетрясение произошло в 19:35 по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 4,22 километра. И находился в районе между островами Китера и Крит.

Напомним, в воскресенье вечером, 12 марта, в Румынии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,2 балла по шкале Рихтера.

А вот 5 марта у побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла.

Кроме того, на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1.

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