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Возле украинских АЭС менее чем за месяц пролетело более 100 российских дронов и ракет

Фото: Южноукраинская АЭС (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Более сотни российских дронов и ракет пролетело рядом с украинскими атомными электростанциями менее чем за месяц. Такие действия РФ представляют беспрецедентную угрозу для всей Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

"За последние несколько недель было зафиксировано движение свыше 70 беспилотных летательных аппаратов страны-террористки и свыше 30 вражеских крылатых ракет, пролетавших недалеко от украинских АЭС", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отмечают, что такие действия России представляют беспрецедентную угрозу не только Украине, но и всему континенту. До этого ни одно государство в мире не создавало подобных угроз атомным объектам.

В компании также добавили, что "Энергоатом" предоставляет информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления МИД Украины нот в Международное агентство по атомной энергии и информирование отечественных и международных организаций.

"Ожидаем жесткую реакцию и осуждение действий российского агрессора. Международное сообщество должно заставить РФ прекратить создавать угрозы атомным станциям Украины", - подчеркнул руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Напомним, недавно российский дрон пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС.

Сегодня "Энергоатом" сообщил, чтоМАГАТЭ расширит мониторинговые миссии в Украине. Надзирателей отправят на объекты инфраструктуры, которые имеют влияние на безопасность АЭС.

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