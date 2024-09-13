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Біля українських АЕС менш ніж за місяць пролетіло понад 100 російських дронів і ракет

Фото: Південноукраїнська АЕС (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Понад сотню російських дронів та ракет пролетіло поруч з українськими атомними електростанціями менше ніж за місяць. Такі дії РФ становлять безпрецедентну загрозу для всієї Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

"За останні кілька тижнів було зафіксовано рух понад 70 безпілотних літальних апаратів країни-терористки та понад 30 ворожих крилатих ракет, що пролітали неподалік українських АЕС", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" зазначають, що такі дії Росії становлять безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всього континенту. До цього жодна держава у світі не створювала подібних загроз атомним об’єктам.

У компанії також додали, що "Енергоатом" надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення МЗС України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій. 

"Очікуємо жорсткої реакції та засудження дій російського агресора. Міжнародна спільнота має змусити РФ припинити створювати загрози атомним станціям України", - наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін.

Нагадаємо, нещодавно російський дрон пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС.

Сьогодні "Енергоатом" повідомив, що МАГАТЕ розширить моніторингові місії в Україні. Наглядачів відправлять на об’єкти інфраструктури, що мають вплив на безпеку АЕС.​​​​​​

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