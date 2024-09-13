Біля українських АЕС менш ніж за місяць пролетіло понад 100 російських дронів і ракет

"За останні кілька тижнів було зафіксовано рух понад 70 безпілотних літальних апаратів країни-терористки та понад 30 ворожих крилатих ракет, що пролітали неподалік українських АЕС", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" зазначають, що такі дії Росії становлять безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всього континенту. До цього жодна держава у світі не створювала подібних загроз атомним об’єктам.

У компанії також додали, що "Енергоатом" надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення МЗС України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій.

"Очікуємо жорсткої реакції та засудження дій російського агресора. Міжнародна спільнота має змусити РФ припинити створювати загрози атомним станціям України", - наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін.