Возле украинских АЭС за два дня пролетело более 160 дронов, - МАГАТЭ

"МАГАТЭ получило информацию о значительном росте активности беспилотников вблизи украинских АЭС на этой неделе", - говорится в заявлении.

Агентство отмечает, что сообщений о прямом влиянии на ядерную безопасность на этих объектах не поступало.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил глубокую обеспокоенность и подчеркнул необходимость полного соблюдения основных принципов обеспечения ядерной безопасности и физической охраны во время конфликта.

Массированный удар по Украине

Напомним, 13-14 мая Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар с применением дронов-камикадзе и ракет различных типов. В целом враг использовал 1567 дронов и 56 ракет. Процент сбития беспилотников составил 94%, а ракет - 73%.

В ночь на сегодня российские оккупанты выпустили по Украине 56 ракет и 675 беспилотников. Зафиксированы разрушения в Киеве и Киевской области, а также ряде других регионов Украины.

В столице по состоянию на сейчас известно о 12 погибших и 57 пострадавших. По меньшей мере 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, эта атака была одной из крупнейших за весь период полномасштабной войны. Он отметил, что Россия применила фактически весь арсенал имеющихся средств воздушного нападения.