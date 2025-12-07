RU

Возле ТЭЦ в Красноярске после взрывов загорелись склады (фото, відео)

Фото: в российском МЧС утверждают, что пожар ликвидировали (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье вечером, 7 декабря, россияне пожаловались на пожар в Красноярске. Инцидент произошел около местной ТЭЦ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Очевидцы и подписчики ASTRA рассказали, что на улице Солнечной, рядом с ТЭЦ-1, было слышно два взрыва. Также в сети появились кадры пожара.

 

Позже в МЧС Красноярского края подтвердили информацию о пожаре, добавив, что из-за этого были уничтожены несколько грузовиков.

"Сегодня в 22:25 поступило сообщение о пожаре в гаражном боксе на улице Солнечной в городе Красноярске. По предварительным данным огнем были уничтожены 4 грузовых автомобиля. Пострадавших нет. В 23:14 пожар был локализован на площади 850 квадратных метров", - говорится в публикации.

Также там добавили, что причины пожара выясняются.

Другие инциденты с ТЭЦ в России

Напомним, 31 октября Военно-морские силы ВСУ сообщили, что украинские воины нанесли ракетные удары по Орловской ТЭЦ и подстанции "Новобрянская". Для атаки использовались "Нептуны". В ВМС подчеркнули, что эти объекты обеспечивали подачу электроэнергии на военные предприятия региона.

Также мы писали, что вечером 16 ноября, в российском Орле тоже прогремели взрывы. Местные паблики сообщали, что вновь могла быть атакована Орловская ТЭЦ.

Кроме того, вчера, 6 декабря, россияне самостоятельно устроили блэкаут в Белгороде. РосСМИ сообщали, что российский самолет потерял авиабомбу, в результате чего она упала на подстанцию в городе т повредила ее.

