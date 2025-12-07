Возле ТЭЦ в Красноярске после взрывов загорелись склады (фото, відео)

Очевидцы и подписчики ASTRA рассказали, что на улице Солнечной, рядом с ТЭЦ-1, было слышно два взрыва. Также в сети появились кадры пожара.

Позже в МЧС Красноярского края подтвердили информацию о пожаре, добавив, что из-за этого были уничтожены несколько грузовиков.

"Сегодня в 22:25 поступило сообщение о пожаре в гаражном боксе на улице Солнечной в городе Красноярске. По предварительным данным огнем были уничтожены 4 грузовых автомобиля. Пострадавших нет. В 23:14 пожар был локализован на площади 850 квадратных метров", - говорится в публикации.

Также там добавили, что причины пожара выясняются.