Мощное землетрясение в Японии разрушает дома. РФ также оказалась под угрозой
Землетрясение в Японии магнитудой 7.6 баллов повлекло за собой мощное цунами, двигающееся по западному берегу страны. Под угрозу подверглись и восточные регионы РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
В частности, власти Исикавы сообщили, что в некоторых районах обрушились жилища. Около 32 тысяч домов остались без электричества.
Как мы сообщали ранее, после землетрясения Японское метеорологическое агентство объявило угрозу цунами, следующего по водам западного побережья в ряд населенных пунктов страны.
По данным росСМИ, угроза цунами также была объявлена во Владивостоке и Находке. Об угрозе наводнения заявили и в прибрежной части западного побережья российского Сахалина. В этой связи также объявили эвакуацию, о чем сообщило руководство чрезвычайников региона.
"Всем, кто находится в прибрежной части Татарского пролива, следует немедленно покинуть побережье и скрыться на возвышенностях 30-40 метров над уровнем моря... Уходить с возвышенности следует только после сигнала "Отбой тревоги цунами", - говорилось в сообщении.
Но вскоре оно исчезло с сайта ведомства, а в российском МЧС заявили, что систему оповещения не запускали, эвакуацию не проводят, а угрозы для населения нет.
В мэрии Находки позже сказали, что волна цунами в городе прошла практически незаметно.
Недавние землетрясения в мире
Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло 18 декабря в отдаленном горном районе между китайскими провинциями Ганьсу и Цинхай. Толчки превратили 14 тысяч домов в руины, а также спровоцировали сильные оползни, затопившие два села в провинции Цинхай.
Также землетрясение 24 декабря было зафиксировано в Румынии в районе гор Вранча. Его мощность достигла 4,1 балла, что могли ощутить даже в Украине.
В тот же день мощные толчки прошли и в одном из регионов Тайваня. Магнитуду землетрясения оценили в 6,3 балла по шкале Рихтера.
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