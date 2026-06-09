Возле резиденции Путина установили антидронные сетки (фото)
В Валдайском районе Новгородской области России, неподалеку от резиденции российского диктатора Владимира Путина, установили защиту, которую активно используют на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание"Медуза".
Фотографии защитных конструкций над парковками для грузовиков опубликовал в своем Telegram-канале журналист Олег Кашин. По его словам, снимки ему прислали читатели.
Издание "Агентство" проанализировало фото и пришло к выводу, что их сделали на трассе в Валдайском районе примерно в девяти километрах от резиденции Путина.
Такие сетки широко используются на фронте как защита от небольших беспилотников и боеприпасов, которые могут сбрасываться с дронов.
В то же время основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев считает, что конструкции могут быть предназначены не столько для защиты грузовиков, сколько для контроля за ними.
Фото: антидронные сетки, установленные вблизи резиденции Владимира Путина (t.me/kashinguru)
По его словам, дополнительные меры безопасности могли появиться после украинской операции "Паутина", во время которой дроны были спрятаны в грузовиках и запускались вблизи определенных целей.
Напомним, опасения за безопасность Владимира Путина в России в последнее время только усилились.
Ранее Financial Times сообщала, что после ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи российские спецслужбы проверяли системы видеонаблюдения, которые используются для охраны президента РФ и его ближайшего окружения.
По данным издания, израильская разведка во время операции против Хаменеи использовала записи с дорожных камер и современные инструменты анализа данных для установления его местонахождения. После этого в Кремле забеспокоились, что похожие технологии могут применяться и для отслеживания российских чиновников.