Возле резиденции Путина установили антидронные сетки (фото)

В Валдайском районе Новгородской области России, неподалеку от резиденции российского диктатора Владимира Путина, установили защиту, которую активно используют на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза ".

Фотографии защитных конструкций над парковками для грузовиков опубликовал в своем Telegram-канале журналист Олег Кашин. По его словам, снимки ему прислали читатели.

Издание "Агентство" проанализировало фото и пришло к выводу, что их сделали на трассе в Валдайском районе примерно в девяти километрах от резиденции Путина.

Такие сетки широко используются на фронте как защита от небольших беспилотников и боеприпасов, которые могут сбрасываться с дронов.

Читайте также: Путин на фоне разгромных ударов ВСУ похвастался российской системой ПВО

В то же время основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев считает, что конструкции могут быть предназначены не столько для защиты грузовиков, сколько для контроля за ними.

Фото: антидронные сетки, установленные вблизи резиденции Владимира Путина (t.me/kashinguru)

По его словам, дополнительные меры безопасности могли появиться после украинской операции "Паутина", во время которой дроны были спрятаны в грузовиках и запускались вблизи определенных целей.