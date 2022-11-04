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СБУ ликвидировала три масштабных канала пересечения границы "уклонистами"

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Украина, Пятница 04 ноября 2022 16:26
СБУ ликвидировала три масштабных канала пересечения границы "уклонистами" Фото: Служба безопасности Украины ликвидировала нелегальные каналы перенаправления "уклонистов" за границу (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

СБУ ликвидировала масштабные каналы побега "уклонистов" за границу в Прикарпатье и Волынской области. За деньги за границу переправляли мужчин призывного возраста, используя для этого официальные электронные базы данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Службы безопасности Украины.

В результате следственно-оперативных действий в Прикарпатье задержаны более 10 организаторов нелегального трафика. Стоимость "билета на побег" составляла от 3 тысяч долларов и больше и зависела от того, насколько срочно требовался выезд, и социального статуса клиента. По данным следствия, к организации схемы причастны двое жителей этого региона. Они "гарантировали" мужчинам призывного возраста беспрепятственное пересечение границы как водителям логистической организации, перевозящей гуманитарные грузы. Для этого участники схемы вносили недостоверные сведения в электронную систему "Шлях". Установлено, что такой услугой воспользовался, в том числе, один из полтавских депутатов.

Еще одна преступная группировка, специализировавшаяся на нелегальной переправке граждан через государственную границу, обезврежена в Волынской области. В ее состав входили шесть местных жителей, которые оформляли своих "клиентов" также как водителей в электронной системе "Шлях". Таким образом, преступники переправили за пределы Украины до 100 человек.

Следующий канал нелегальной миграции ликвидирован сразу в пределах двух областей – Ивано-Франковской и Львовской. Его организаторы – трое жителей региона, которые предлагали потенциальным призывникам фиктивные документы участников несуществующих благотворительных фондов. Их СБУ задержала на "горячем" - при попытке переправить через границу 5 человек.

В настоящее время продолжаются следственные действия, а уголовные производства открыты по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
  • ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Семерым фигурантам уже сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила шесть человек, причастных к организации незаконного выезда мужчин за границу. Задержания происходили в Киевской и Черкасской областях.

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Служба безопасности Украины
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