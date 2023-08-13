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В Мелитополе слышали звук взрыва

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Мелитополь, Воскресенье 13 августа 2023 16:47
В Мелитополе слышали звук взрыва Фото: взрыв прогремел в Мелитополе (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Мелитопольском районе Запорожской области прогремел взрыв. Звуки взрыва были слышны в Мелитополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

По словам мэра, местные жители мелитопольского района сообщают о взрыве.

"Мощно что-то "гремело" со стороны Приазовья. Что именно - выясняем", - объяснил Федоров.

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь Запорожской области находится под российской оккупацией с первых недель полномасштабной войны. Россияне превратили город в свой "центр командования".

Однако в последнее время в Мелитополе участились взрывы, а среди оккупантов фиксируют тревожные настроения. Например, 11 и 12 июля в Мелитополе и соседних селах слышали взрывы.

Кроме того, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что российские войска стягивают на Запорожское направление технику. В оккупированном Мелитополе зафиксировали много вражеских бронированных машин "Тигр".

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Мелитополь Запорожская область Война России против Украины
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