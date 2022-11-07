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Біля Маріуполя виявили ще 1500 нових могил: супутникові знімки

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Маріуполь, Понеділок 07 листопада 2022 12:56
Біля Маріуполя виявили ще 1500 нових могил: супутникові знімки Фото: біля Маріуполя виявили ще 1500 нових могил (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Поблизу тимчасово окупованого Маріуполя на місці масового поховання супутники зафіксували понад 1500 тисяч нових могил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За даними супутникових знімків, три масові поховання під Маріуполем, розташовані в Старому Криму, Мангуші та Виноградному, ростуть ще з весни.

Аналітики проаналізували знімки та дійшли висновку, що з моменту останнього аналізу на цьому місці було вирито 1500 нових могил. За їх оцінками, з початку війни там було вирито понад 4600 могил, хоча досі незрозуміло, скільки тіл там поховано.

Біля Маріуполя виявили ще 1500 нових могил: супутникові знімки

Фото: супутникові знімки нових могил під Маріуполем (BBC)

При цьому українські офіційні особи вважають, що в боях у Маріуполі було вбито щонайменше 25 000 осіб, лише від 5000 до 7000 загинули під завалами своїх будинків після масованих бомбардувань.

Як стверджують свідки, вони бачили, як окупанти в останні місяці витягували тіла з-під уламків зруйнованих будівель та відвозили їх для поховання.

Жителька Маріуполя Тетяна, яка втратила зв'язок зі своїм сином у той час, коли у місті йшли бойові дії, розповіла агентству, що відвідала масове поховання у Виноградному, де нарахувала понад 800 свіжих могил.

За її словами, більшість тіл непізнані.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в Маріуполі могли загинути десятки тисяч людей, проте кількість жертв агресії РФ у місті буде встановлена після його деокупації.

Такожмер Маріуполя назвав суму збитків, завдану місту російськими окупантами.

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