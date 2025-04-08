RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Возле Купянска оккупанты и бронетехника затонули при попытке форсировать Оскол

Иллюстративное фото: оккупанты и бронетехника затонули при попытке форсировать Оскол (mil.ru)
Автор: Наталья Кава

На Купянском направлении враг пытался форсировать реку Оскол на бронетехнике. Однако потерпел неожиданную неудачу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

По данным военных, пехотные атаки россиян были успешно отбиты возле Богуславки и Загрызово.

Также враг продолжает попытки перемещения на западный берег реки Оскол.

"На днях оккупанты пытались пересечь этот водоем в районе Матюсовки, однако бронетехника, а именно БМП-2 вместе с экипажем, затонула", - рассказали в ОСУВ "Хортица".

Ситуация на Купянском направлении

Как рассказывал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, российские войска активизировали атаки на Купянском направлении. Несмотря на это украинские военные обнаруживают врага еще на подступах к переднему краю украинских позиций.

"За последний период видим активность врага на Купянском направлении, где враг пытается осуществлять штурмовые действия по нашим позициям", - сообщил спикер.

А вот по данным Института изучения войны, Силы обороны Украины недавно продвинулись вблизи Купянска.

На днях мы писали, российская армия усилила штурмы на Купянском направлении. В частности, россияне снова пытались форсировать реку Оскол, но потерпели неудачу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КупянскВойна в Украине