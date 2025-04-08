Возле Купянска оккупанты и бронетехника затонули при попытке форсировать Оскол

По данным военных, пехотные атаки россиян были успешно отбиты возле Богуславки и Загрызово.

Также враг продолжает попытки перемещения на западный берег реки Оскол.

"На днях оккупанты пытались пересечь этот водоем в районе Матюсовки, однако бронетехника, а именно БМП-2 вместе с экипажем, затонула", - рассказали в ОСУВ "Хортица".

Ситуация на Купянском направлении

Как рассказывал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, российские войска активизировали атаки на Купянском направлении. Несмотря на это украинские военные обнаруживают врага еще на подступах к переднему краю украинских позиций.

"За последний период видим активность врага на Купянском направлении, где враг пытается осуществлять штурмовые действия по нашим позициям", - сообщил спикер.

А вот по данным Института изучения войны, Силы обороны Украины недавно продвинулись вблизи Купянска.