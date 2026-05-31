У крымского побережья в Черном море произошло землетрясение возле крымского побережья

Землетрясения в Украине

Напомним, это уже не первый случай сейсмической активности в регионе за последние месяцы. В частности, утром 10 февраля 2026 года у берегов Крыма произошло землетрясение, эпицентр которого залегал в море неподалеку от Керчи на глубине 14 километров, а магнитуда составляла 3,6 по шкале Рихтера.

Кроме того, 2 февраля 2026 года более мощные подземные толчки всколыхнули Азовское море. Тогда землетрясение магнитудой 4,8 балла почувствовали в Крыму и нескольких юго-восточных областях Украины.

Сейсмическую активность фиксируют и в других частях страны. Так, 17 мая 2026 года на Полтавщине зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6, которое по классификации отнесли к еле ощутимым колебаниям.