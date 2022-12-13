На береговой линии Никополя сработало минное заграждение: что известно
На береговой линии Никополя Днепропетровской области сегодня, 13 декабря, сработало минное заграждение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
Жители города, которые проживают близко к Днепру, могли слышать несколько взрывов. К счастью, из жителей города никто не пострадал.
"На вопросы о количестве пострадавших и кто именно попал на минное поле, бойцы ответили, что раки будут довольны", - говорится в сообщении Никопольской РВА.
Евтушенко также дополнительно уточнил, что береговая линия Никопольского района находится под полным контролем украинских военных.
Напомним, вчера россияне обстреливали Никопольский район из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии.Позже стало известно, что российские военные совершили семь обстрелов и выпустили более 50 снарядов.
Отметим, что 9 декабря воздушная тревога в Днепропетровской области продолжалась 12 часов. В ОВА рассказали о последствиях вражеских обстрелов.
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