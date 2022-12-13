ua ru
Вт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На береговой линии Никополя сработало минное заграждение: что известно

Новина українською →
Вторник 13 декабря 2022 21:26
На береговой линии Никополя сработало минное заграждение: что известно Фото: в Никополе сработало минное заграждение (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На береговой линии Никополя Днепропетровской области сегодня, 13 декабря, сработало минное заграждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

Жители города, которые проживают близко к Днепру, могли слышать несколько взрывов. К счастью, из жителей города никто не пострадал.

"На вопросы о количестве пострадавших и кто именно попал на минное поле, бойцы ответили, что раки будут довольны", - говорится в сообщении Никопольской РВА.

Евтушенко также дополнительно уточнил, что береговая линия Никопольского района находится под полным контролем украинских военных.

Напомним, вчера россияне обстреливали Никопольский район из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии.Позже стало известно, что российские военные совершили семь обстрелов и выпустили более 50 снарядов.

Отметим, что 9 декабря воздушная тревога в Днепропетровской области продолжалась 12 часов. В ОВА рассказали о последствиях вражеских обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь Днепропетровская область Вторжение России в Украину
NEWS
США завершают планы по отправке ПВО Patriot в Украину, - CNN
США завершают планы по отправке ПВО Patriot в Украину, - CNN
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян