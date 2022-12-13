На береговой линии Никополя сработало минное заграждение: что известно

На береговой линии Никополя Днепропетровской области сегодня, 13 декабря, сработало минное заграждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

Жители города, которые проживают близко к Днепру, могли слышать несколько взрывов. К счастью, из жителей города никто не пострадал.

"На вопросы о количестве пострадавших и кто именно попал на минное поле, бойцы ответили, что раки будут довольны", - говорится в сообщении Никопольской РВА.

Евтушенко также дополнительно уточнил, что береговая линия Никопольского района находится под полным контролем украинских военных.