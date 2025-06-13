В Турции на пляж вынесло дрон, якобы похожий на украинский, - СМИ

В Турции на пляже нашли неизвестный дрон-камикадзе. Он якобы похож на украинский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Milliyet .

Фото: в Турции на пляже обнаружили якобы украинский дрон (milliyet.com.tr)

"Было отмечено, что объект, происхождение которого пока неизвестно, напоминает дроны-камикадзе украинского производства, а устройство на его нижней стороне - взрывчатку", - сообщает турецкое издание.

Как пишет издание, жители пляжа заметили на берегу моря объект, похожий на дрон-камикадзе. Командование береговой охраны прибыло на место происшествия вскоре после того, как граждане сообщили о ситуации.

Дрон нашли на пляже Узункум в городе Шиле в среду, 11 июня, около 12:30.

Напомним, что соседние с Украиной государства также испытывают последствия агрессии России. Во время атак дронов российские беспилотники иногда залетают в Румынию и Молдову.

Так, 25 декабря РФ атаковала Украину более 70 ракетами и более 100 дронами. Воздушные силы ВСУ сообщали, что во время атаки одна из российских ракет пересекла воздушное пространство Молдовы.

В Румынии неоднократно обнаруживают обломки дронов. Поэтому страна решила сбивать беспилотники, которые незаконно находятся в ее воздушном пространстве.

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