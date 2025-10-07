У берегов Турции обнаружили морской дрон (фото)

Рыбалки нашли возле берегов Турции неизвестный морской дрон. Местные власти предполагают, что он может быть связан с войной России против Украины.

Об этом заявил губернатор провинции Артвин Туран Эргюль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yeni Şafak .

"Мы предполагаем, что это может быть беспилотный морской аппарат, связанный с войной России и Украины", - рассказал Эргюн.

Фото: возле берегов Турции заметили морской дрон (yenisafak.com)

По его словам, береговая охрана приняла все необходимые меры безопасности.

"Команда коммандос SAS, подчиняющаяся военно-морским силам, прибыла из Стамбула в Трабзон. Они прибудут сюда, проведут осмотр и уничтожат аппарат", - добавил чиновник.

Он уточнил, что не исключено, что внутри беспилотника есть взрывчатка, поэтому его уничтожат на месте.

Губернатор сообщил, что в районе происшествия усилили безопасность: береговая охрана оградила место, вход и выход в радиусе 3,5 миль (около 6 км) запрещены, а рыбакам нельзя приближаться.