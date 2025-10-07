ua en ru
Біля берегів Туреччини виявили морський дрон (фото)

Туреччина, Вівторок 07 жовтня 2025 21:11
Біля берегів Туреччини виявили морський дрон (фото) Ілюстративне фото: біля берегів Туреччини знайшли морський безпілотник (скриншот)
Автор: Іван Носальський

Рибалки знайшли біля берегів Туреччини невідомий морський дрон. Місцева влада припускає, що він може бути пов'язаний із війною Росії проти України.

Про це заявив губернатор провінції Артвін Туран Ергюль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yeni Şafak.

"Ми припускаємо, що це може бути безпілотний морський апарат, пов'язаний із війною Росії та України", - розповів Ергюн.

Фото: біля берегів Туреччини помітили морський дрон (yenisafak.com)

За його словами, берегова охорона вжила всіх необхідних заходів безпеки.

"Команда командос SAS, що підпорядковується військово-морським силам, прибула зі Стамбула в Трабзон. Вони прибудуть сюди, проведуть огляд і знищать апарат", - додав чиновник.

Він уточнив, що не виключено, що всередині безпілотника є вибухівка, тому його знищать на місці.

Губернатор повідомив, що в районі інциденту посилили безпеку: берегова охорона огородила місце, вхід і вихід у радіусі 3,5 миль (близько 6 км) заборонені, а рибалкам не можна наближатися.

Другий інцидент за останні сім днів

Нагадаємо, минулого тижня, 30 вересня, біля берегів Туреччини також знайшли морський безпілотник. Інцидент стався біля узбережжя Трабзона

До слова, 13 червня турецькі ЗМІ повідомили, що на пляж у Туреччині винесло безпілотник, який нібито належить Україні.

Це був дрон-камікадзе. Безпілотник передали саперам Військово-морських сил Туреччини.

