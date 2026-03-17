У берегов Греции затонуло судно миссии ЕС, есть раненые

Так, в понедельник, 16 марта, произошла серьезная морская авария с участием сил Frontex - агентства ЕС по безопасности внешних границ. Так, лодка, на борту которой находилась дипломатическая делегация и правоохранители, внезапно затонула.

Инцидент произошел около 16:20 по местному времени вблизи Мегисти, небольшого греческого острова, расположенного примерно в двух километрах от материковой части Турции. Остров также известен как Кастелоризо.

Авария произошла стремительно, однако и помощь поступила вовремя. Людей, оказавшихся в воде, подняли на борт экипажи греческой береговой охраны и гражданского катамарана, проходившего рядом.

Данный инцидент привлек особое внимание из-за состава пассажиров судна. Еще бы, по данным греческих властей и агентства Reuters, на судне находились пять человек:

посол Эстонии в Греции Карин Ранну, а также три члена эстонского экипажа из Департамента полиции и пограничной охраны (PPA);

офицер береговой охраны Греции, который работал в составе миссии Frontex.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинский центр на острове Кастелоризо, где им оказали первую помощь.

Впоследствии четырех травмированных эвакуировали вертолетом Super Puma военно-воздушных сил Греции в больницу на острове Родос. Информации о погибших в результате инцидента нет.

Сейчас греческие службы проводят проверку обстоятельств аварии. Пока неизвестно, было ли это результатом технической неисправности, человеческой ошибки или сложных погодных условий.

Между тем,греческая общественная телерадиокомпания ERT сообщила, что судно, возможно, ударилось о конструкцию сухого дока при входе в порт или выхода из него, что привело к наполнению водой.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна поблагодарил греческих спасателей и заявил, что эстонские власти будут сотрудничать со своими греческими коллегами в расследовании.

Присутствие Frontex

В Frontex также пока официально не комментировали причины инцидента, однако известно, что судно выполняло задачи в рамках миссии по охране границ Европейского Союза в Эгейском море.

Отметим, что Эстония с 2016 года направляет своих специалистов и суда для участия в операциях пограничного агентства ЕС Frontex в Греции. Агентство координирует совместные патрулирования на внешних границах Евросоюза, в частности в Эгейском море, где уже более десяти лет проходят активные миграционные маршруты из Турции в Европу.

Акватория вблизи острова Мегисти расположена в одном из самых узких мест между греческой и турецкой территориями. Из-за этого район неоднократно оказывался в центре споров между Грецией и Турцией относительно морских границ и воздушного пространства.