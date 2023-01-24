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У Бахмута пограничники разбили оккупантов, пока те собирались в атаку: подробности боя

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Донбасс, Вторник 24 января 2023 09:31
У Бахмута пограничники разбили оккупантов, пока те собирались в атаку: подробности боя Фото: у Бахмута пограничники разбили оккупантов, пока те собирались в атаку (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На Бахмутском направлении пограничники уничтожили 8 оккупантов, еще 13 ранили. Российские войска пытались атаковать опорный пункт ГПСУ в этом районе, но неудачно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Российские войска пытались атаковать опорный пункт пограничников вблизи Бахмута. Враг несколько раз отправлял на это направление подкрепление", - говорится в сообщении.

Как добавляют в ГПСУ, артиллерия ВСУ и пограничники-минометчики разбили наемников, пока те разворачивались в атаку.

"Добили врага в стрелковом бою. Всего насчитали 8 убитых и 13 раненых оккупантов", - констатируют военные.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 690 российских оккупантов, а также "приземлили" 2 вражеских самолета и 4 вертолета.

При этом россияне продолжают вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Купянском направлении они вели безуспешные наступательные действия, все атаки оккупантов были отражены силами ВСУ.

Напомним, на выходных, 22 и 23 января, россияне пытались провести наступательную операцию на Запорожском направлении, но потерпели неудачу. Кроме того, ВСУ провели успешные контрнаступательные действия в районе Бахмута.

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