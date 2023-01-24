У Бахмута пограничники разбили оккупантов, пока те собирались в атаку: подробности боя

Фото: у Бахмута пограничники разбили оккупантов, пока те собирались в атаку (GettyImages)

На Бахмутском направлении пограничники уничтожили 8 оккупантов, еще 13 ранили. Российские войска пытались атаковать опорный пункт ГПСУ в этом районе, но неудачно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.