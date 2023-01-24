ВСУ отбили 11 атак россиян и сбили два самолета, - Генштаб

Россияне продолжают вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Купянском направлении они вели безуспешные наступательные действия, все атаки оккупантов были отражены силами ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Отраженные ВСУ атаки

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Червонопоповка Луганской области; Белогоровка, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Марьинка Донецкой области.

Удары россиян

Россияне нанесли 9 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, а также 27 авиационных ударов. Также противник совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Противник не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения. Обстрелы со всего спектра артиллерии подверглись районам населенных пунктов Бучки, Михальчина Слобода Черниговской области; Нововасиловка, Казачье, Сопич, Кучеровка. Погибли гражданские жители. Студенок, Бояро-Лежачие, Стукаловка, Ворожба, Юнаковка, Волфин Сумской области; а также Гурьев Казачок, Стрелка, Слобожанское, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Землянки, Новомлынск, Каменка и Красное Первое Харьковской области.

Ситуация на оперативных направлениях

На Купянском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Кругляковка Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка Луганской области.

В Лиманском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площадка, Червонопоповка, Кременная, Диброва и Кузьмино Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения от вражеской артиллерии, танков и минометов получили районы населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Часов Яр, Клищиевка, Курдюмовка, Донецк, Озарян области.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали районы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Парасковеевка, Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов, в частности: Камышеваха на Доннечине, а также Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население. В очередной раз обстрелы из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Херсону.

Атаки ВСУ

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса.

За прошедшие сутки наши защитники сбили 2 вражеских самолета Су-25; вертолет Ка-52; беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения кафиров и состав логистики.