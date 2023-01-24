Россияне безуспешно пытались атаковать на Запорожском направлении: карты боев

На выходных, 22 и 23 января, россияне пытались провести наступательную операцию на Запорожском направлении, но потерпели неудачу. Кроме того, ВСУ провели успешные контрнаступательные действия в районе Бахмута.

Украинское контрнаступление на востоке Харьковской и западе Луганской областей

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки с целью возвращения утраченных позиций к северо-западу от Сватового. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отбили российские атаки на Стельмаховку (15 км западнее Сватового) и Новоселовское (15 км северо-западнее Сватового) 22 января и 23. На геолокационных кадрах боевых действий, опубликованных 22 января, видно, как российские войска штурмуют украинские позиции вблизи Новоселовского в стиле "живой волны" Российские военные блоггеры утверждали, что продолжаются тяжелые бои в Новоселовском, где украинские силы пытаются продвинуться к востоку в направлении Куземовки (15 км северо-западнее Сватового).

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки с целью восстановления утраченных позиций вокруг Кременной 22 и 23 января. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские атаки в направлении Терна (15 км к западу от Кременной) и в направлении лесного массива Серебрянка (10 км к юго-западу от Кременной). Бывший посол так называемой "ЛНР" в России Родион Мельник заявил, что российские войска близ Кременной удерживают позиции в пределах 50-200 метров от украинских сил.

На геолокационных кадрах, опубликованных 21 января, видно, что российские войска удерживают позиции юго-западнее Площадки (15 км северо-западнее Кременной) вблизи балки Журавка. Российские "военкоры" утверждали, что российские силы были активны вдоль линии Площадка-Макеевка северо-западнее Кременной в течение всего дня 22 января, и утверждали, что подразделения российских ВДВ захватили три украинских опорных пункта в неопределенных районах близ Кременной. На геолокационных кадрах боевых действий от 20 января видно, как украинские войска отвоевывают позиции у Белогоровки примерно в 10 км к югу от Кременной.

22 и 23 января украинские войска нанесли удары с HIMARS по районам концентрации россиян в Луганской области. Народное ополчение так называемой "ЛНР" заявило, что украинские войска нанесли удар по Кадиевке (50 км к западу от Луганска на пересечении трасс Т0504 и Т1317) 22 января. Представитель Одесской областной военной администрации Украины Сергей Братчук отметил, что один удар был нанесен по машиноремонтному заводу, который чеченские силы использовали как госпиталь. Источники в так называемой "ЛНР" дополнительно утверждали, что 23 января украинские войска нанесли удар с HIMARS по электроподстанции между Золотым и Первомайским (приблизительно 50 км северо-западнее города Луганска).

Бои на Донбассе

22 и 23 января русские войска продолжали наземные атаки вокруг Бахмута. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на сам Бахмут; к северо-востоку от Бахмута вблизи Верхнекаменского (30 км к северо-востоку), Белогоровки (20 км к северо-востоку), Красной Горы (5 км к северу), Выемки (23 км к северо-востоку), Раздолевки (15 км к северо-востоку) восток), Парасковеевки (8 км к северо-востоку) и к западу от Бахмута возле Ступочки (10 км к западу от Бахмута). Российские военные блоггеры утверждали, что силы группы "Вагнера" действуют юго-западнее Бахмута в районе Клищиевки, чтобы продвинуться в Ивановск и перерезать украинскую линию связи Т0504 Константиновка-Времен Яр-Бахмут (GLOC). В Госпогранслужбе Украины повторили, что украинские силы контролируют большую часть самого Бахмута и проводят успешные контратаки с целью возобновления утраченных позиций в этом районе. Российский "военкор" утверждал, что силы группы "Вагнера" продвигаются в городских районах на восточной и южной окраинах Бахмута. Опубликованные 22 января геолокационные кадры боевых действий подтверждают, что российские войска заняли северную часть Опытного на южной окраине Бахмута.

Российские войска продолжали наземные атаки на западную окраину Донецка 22 и 23 января. Украинский Генштаб сообщил о российских наступлениях на Новобахмутовку (20 км севернее Донецка), Первомайское и Водяное (обе северо-западные окраины Донецка), а также Марьинку (на юго-западной окраине г. Донецк). Геолокационные кадры боевых действий, опубликованные 20 января, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Водяного. Российский военный блогер опубликовал кадры, на которых 23 января российские солдаты 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ведут штурмовые действия на марьинском направлении. Российские "военкоры" продолжали утверждать, что российские войска борются за контроль над западной частью Марьинки.

Российские войска не проводили заявленных или подтвержденных наземных ударов в западной части Донецкой и восточной Запорожской областях 22 и 23 января. Украинский генштаб сообщил, что российские войска ведут оборонительные операции в этом районе. В течение 22 и 23 января российские войска продолжали регулярный огонь вдоль линии столкновения юго-западнее Донецка и востока Запорожской области.

"Южная ось"

Вероятно, русские войска за последние 72 часа провели неудачную наступательную операцию в Запорожской области. Российские войска не получили никаких подтвержденных территориальных достижений, несмотря на постоянные заявления одного российского оккупационного чиновника. Генштаб Украины 23 января подтвердил, что российские войска вели наступательные действия на запорожском направлении 20 и 21 января вблизи Малых Щербаков, но не уточнил, совершили ли российские войска территориальные завоевания. Неясно, продолжается ли эта операция на момент публикации.

22 января Министерство обороны (МО) России заявило, что во время наступательных операций в Запорожской области неизвестные подразделения СВО захватили более выгодные позиции, но не предоставили никаких подробностей. Запорожский областной оккупационный депутат Владимир Рогов, 20 января инициировавший безосновательные заявления о захвате российскими войсками нескольких населенных пунктов в Запорожской области, заявил, что российские войска захватили Каменское (около 30 км южнее города Запорожья на берегу реки Днепр). Ранее Рогов утверждал, что 20 января российские войска захватили Малые Щербаки, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку и Белогорье.

Российские источники противоречат заявлениям Рогова, указывая на то, что российские войска, вероятно, не достигли территориальных достижений на запорожской линии фронта по состоянию на 23 января. По состоянию на момент этой публикации нет открытых источников, подтверждающих заявления Рогова. Доступные геолокационные визуальные доказательства с 21 по 22 января показывают, что российские элементы размером с отряд воюют в полях примерно в 2-3 км южнее Новоданиловки и Малых Щербаков.

Известный российский "военкор" сообщил, что на 23 января украинские силы перегруппировали и удерживали линию Малые Щербаки-Щербаки-Новоандреевка-Новоданиловка. Другие российские военные блоггеры сообщили, что российские войска перешли к обстрелам целей вдоль запорожской линии фронта – включая населенные пункты, которые, как утверждал Рогов, захвачены российскими войсками – 23 января после попытки российского наступления 22 января, что свидетельствует о том, что российское наступление был неудачным. Украинская Запорожская военная администрация сообщила, что российские силы обстреляли несколько деревень, которые, как утверждал Рогов, были захвачены российскими войсками. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска в Запорожском направлении вели оборону. Высокопоставленный украинский военный представитель заявил, что российские силы на юге Украины не проводят широкомасштабных наступательных операций и не достигли никаких устойчивых тактических успехов 22 января.

Возможно, Рогов проталкивает нарратив о тактических успехах России в Запорожской области, чтобы создать позитивный нарратив, чтобы отвлечь россиян от отсутствия обещанного прогресса в Бахмуте. Утверждения Рогова нашли хороший резонанс в русскоязычном информационном пространстве и получили широкое распространение в основных российских государственных изданиях, таких как ТАСС, и среди российских военкоров в Telegram. Многие российские военные блогеры преувеличивали важность Соледара и утверждали, что тактическое наступление российских войск в Соледаре предвещает окружение российскими войсками Бахмута.

Российские войска не добились значительных успехов вблизи Бахмута, несмотря на продвижение в Соледаре в середине января, и неизбежное окружение или захват Бахмута Россией остается маловероятным. Разногласия между большими ожиданиями, положенными российскими информационными операциями по Бахмуту, и неспособностью российских войск быстро их достичь, является текущей уязвимостью российского информационного пространства, которую Рогов, возможно, пытается прикрыть.

Российские и украинские разведчики, вероятно, ведут перестрелку на островах дельты реки Днепр к югу от Херсона. Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские силы уничтожили захваченный командованием гражданский катер с российской диверсионно-разведывательной группой, пытавшейся перекинуться на Потемкинские острова 23 января. Российский военный блоггер заявил, что 21 января российские войска разбили украинские диверсионно-разведывательные группы, пытавшиеся захватить Белогрудово и Большой Потемкин.