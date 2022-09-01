Китай на навчаннях імітує атаки на кораблі ВМС США, - Reuters
Китай на навчаннях імітує атаки на кораблі ВМС США і прагне запобігти прихід іноземних сил на допомогу Тайваню в разі війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Китай продовжує зміцнювати свою бойову готовність до нападу на острів. Основна увага в стратегії Пекіна приділяється першої ланцюга островів, яка тягнеться від Японії через Тайвань, Філіппіни і до Борнео, охоплюючи прибережні моря Китаю.
Військове керівництво Тайваню раніше повідомляло, що Китай може використовувати спеціальних агентів, щоб обезголовити тайванські системи управління і пошкодити інфраструктуру, а також здатний проводити електронні атаки, щоб порушити зв'язок і системи управління.
Нагадаємо, що Росія і Китай проводять військові навчання "Схід". Вони почнуться у вівторок і пройдуть на Далекому Сході Росії.
Раніше ми писали, що Китай почав військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20. Тим часом Пекін почав ігнорувати дзвінки від Пентагону, а Тайвань назвав військові навчання Китаю репетицією нападу.
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