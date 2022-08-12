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Ще одні літак РФ увійшов в зону ППО Аляски: це третій інцидент за тиждень

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Аляска, П'ятниця 12 серпня 2022 02:23
Ще одні літак РФ увійшов в зону ППО Аляски: це третій інцидент за тиждень Фото: російський літак увійшов в зону ППО Аляски (flickr com)
Автор: Артур Родивилов

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) в четвер повідомило про ще один, третій випадок, коли російський військовий літак залітав в зону ідентифікації протиповітряної оборони Аляски.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У командуванні зазначили, що третій інцидент стався між 8 і 10 серпня, але відмовилися наводити подробиці.

Там також поширили фото одного з попередніх інцидентів, на якому видно російський літак Іл-20.

Напередодні NORAD повідомило про дві активні спроби розвідувальних літаків Росії проводити польоти в зоні ППО Аляски.

Уточнюється, що російська авіація не увійшла в суверенний повітряний простір США або Канади.

Нагадаємо, в липні спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін пригрозив США планами "повернути" Аляску за допомогою псевдореферендуму.

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