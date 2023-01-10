RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Большинство вынужденных переселенцев хотят вернуться из Польши в Украину, - посол

Фото: большинство вынужденных переселенцев хотят вернуться из Польши в Украину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Большинство украинцев, которые были вынуждены выехать в Польшу, спасаясь от войны, хотят вернуться домой.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TOK.FM.

По мнению дипломата, обретенный в этой стране опыт они смогут использовать для восстановления Украины.

“Большинство временно проживающих в Польше украинцев хотят вернуться в Украину. Для них возможность определенное время пожить в Польше – опыт, который они используют для собственного развития. Опыт работы в Польше потом можно было бы использовать в Украине для восстановления нашего государства”, – заявил посол.

Он также поблагодарил народ и власти Польши за открытость, доброжелательность, дружеское отношение к украинцам, которые должны искать временное убежище.

"Это огромная помощь, и мы за это безгранично благодарны", – подчеркнул Зварыч.

Напомним, что количество беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, достигло 7 915 287 человек.

Также ранее мы писали, что Еврокомиссия выделила еще 100 миллионов евро помощи для семи стран-членов, которые принимают больше всего беженцев из Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуПольша