Большинство вынужденных переселенцев хотят вернуться из Польши в Украину, - посол

По мнению дипломата, обретенный в этой стране опыт они смогут использовать для восстановления Украины.

“Большинство временно проживающих в Польше украинцев хотят вернуться в Украину. Для них возможность определенное время пожить в Польше – опыт, который они используют для собственного развития. Опыт работы в Польше потом можно было бы использовать в Украине для восстановления нашего государства”, – заявил посол.

Он также поблагодарил народ и власти Польши за открытость, доброжелательность, дружеское отношение к украинцам, которые должны искать временное убежище.

"Это огромная помощь, и мы за это безгранично благодарны", – подчеркнул Зварыч.