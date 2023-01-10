Большинство вынужденных переселенцев хотят вернуться из Польши в Украину, - посол

Большинство украинцев, которые были вынуждены выехать в Польшу, спасаясь от войны, хотят вернуться домой.
Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TOK.FM.
По мнению дипломата, обретенный в этой стране опыт они смогут использовать для восстановления Украины.
“Большинство временно проживающих в Польше украинцев хотят вернуться в Украину. Для них возможность определенное время пожить в Польше – опыт, который они используют для собственного развития. Опыт работы в Польше потом можно было бы использовать в Украине для восстановления нашего государства”, – заявил посол.
Он также поблагодарил народ и власти Польши за открытость, доброжелательность, дружеское отношение к украинцам, которые должны искать временное убежище.
"Это огромная помощь, и мы за это безгранично благодарны", – подчеркнул Зварыч.
Напомним, что количество беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, достигло 7 915 287 человек.
Также ранее мы писали, что Еврокомиссия выделила еще 100 миллионов евро помощи для семи стран-членов, которые принимают больше всего беженцев из Украины.
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