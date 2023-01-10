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Більшість вимушених переселенців хочуть повернутися із Польщі до України, - посол

Фото: більшість вимушених переселенців хочуть повернутися з Польщі до України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Більшість українців, які змушені були виїхати до Польщі, рятуючись від війни, хочуть повернутися додому.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TOK.FM.

На думку дипломата, набутий у цій країні досвід вони зможуть використати для відновлення України.

“Більшість українців, які тимчасово проживають у Польщі, хочуть повернутися в Україну. Для них можливість певний час прожити у Польщі – досвід, який вони використовують для власного розвитку. Досвід роботи у Польщі потім можна було б використати в Україні для відновлення нашої держави”, – заявив посол.

Він також подякував народу та владі Польщі за відкритість, доброзичливість, дружнє ставлення до українців, які мають шукати тимчасового притулку.

"Це величезна допомога, і ми за це безмежно вдячні", – наголосив Зварич.

Нагадаємо, що кількість біженців, які прибули до країн Європи з України з початку повномасштабного російського вторгнення, досягла 7 915 287 осіб .

Також раніше ми писали, що Єврокомісія виділила ще 100 мільйонів євро допомоги для семи країн-членів, які найбільше приймають біженців з України.

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