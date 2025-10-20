Большинство украинцев убеждены в давлении Трампа для несправедливого мира

Последняя волна опроса состоялась с 19 сентября по 5 октября 2025 года. Она охватила период, когда президент США, в частности, говорил о возможности украинской победы.

В то же время эта волна еще не включала время, когда звучали более громкие заявления, в частности о реалистичности предоставления Украине ракет "Томагавк". Также она не учитывала информацию о возможной встрече Трампа с Путиным в Будапеште и об остановке войны по линии фронта.

Поддержка США колеблется

Динамика отношения к США в течение года была значительно более изменчивой. В марте 2025 года только 24% украинцев считали США надежным союзником Украины, а к маю этот показатель немного улучшился.

В начале августа, после ряда позитивных заявлений из Вашингтона, доля оптимистов выросла до 42%.

Однако уже в начале октября их количество снизилось до 38%, тогда как доля тех, кто считает, что США давят на Украину ради "мира на условиях России", увеличилась до 52%.

Вместе с тем социологи отмечают: колебания оценок не означает рост антиамериканских настроений: 63% украинцев в целом хорошо относятся к США, а 90% - к американцам как к народу.

Как изменилось отношение к Европе

Согласно исследованию, 58% украинцев убеждены, что Европа продолжает серьезно помогать Украине и стремится к завершению войны на справедливых условиях.

В то же время 36% считают, что европейские государства устали от войны и оказывают давление на Киев для уступок России.

Социологи отмечают, что если в феврале - августе 2025 года отношение к Европе было стабильным, то осенью наблюдается спад доверия.

Доля тех, кто видит в Европе надежного союзника, уменьшилась с 63% в начале августа до 58%. Зато с 27% до 36% выросло количество тех, кто считает, что поддержка ЕС ослабевает.



Комментарий КМИС

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий считает, что украинцы стали более прагматично оценивать западную поддержку, но общая вера в союзников сохраняется.

"С начала полномасштабного вторжения украинцы имели романтические взгляды на совместную с Западом борьбу с российским нашествием. И хотя сейчас мы видим более прагматичный подход, украинцы все равно признают важность поддержки Запада", - отметил он.

По его словам, Россия активно использует информационные манипуляции, чтобы посеять сомнение в устойчивости западной поддержки Украины.

"Ослабление веры в поддержку Запада действительно связано с высшим пессимизмом и готовностью принять тяжелые требования для завершения войны. То есть распространение такого нарратива наносит серьезный ущерб информационной безопасности Украины", - подчеркнул Грушецкий.