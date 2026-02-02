Все больше украинцев готовы терпеть войну: как изменились настроения
Большинство украинцев (65%) и дальше готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо. Самая высокая готовность зафиксирована в Киеве - 72%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Согласно результатам, 65% украинцев заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. 17% опрошенных считают, что смогут выдержать ее лишь полгода или несколько месяцев.
По сравнению с предыдущими месяцами, настроения украинцев остаются стабильными: в декабре и сентябре 2025 года готовых терпеть войну "столько, сколько нужно" было по 62%.
Несмотря на попытки России создать гуманитарную катастрофу, большинство граждан настроены на продолжение сопротивления до достижения приемлемого результата.
По регионам готовность украинцев терпеть войну выглядит так:
-
Киев - 72%
-
Запад - 66%
-
Центр и Север (без Киева) - 64%
-
Юг - 64%
-
Восток - 58%
Среди тех, кто не готов выдерживать войну длительное время, наиболее распространенные причины: угроза жизни близких и гибель людей - 29%, обстрелы и разрушения - 17%, экономические проблемы - 17%, перебои с электро- и теплоснабжением - 15%, психологическая усталость - 10%.
В целом, по подсчетам КМИС, лишь 5% взрослого населения не готовы терпеть войну из-за проблем с энергоснабжением.
Фото: скриншот из опроса КМИС
Справка: опрос общественного мнения КМИС проводился с 23 по 29 января 2026 года методом телефонных интервью по случайной выборке мобильных номеров во всех регионах, подконтрольных правительству Украины.
Было опрошено 1003 респондента в возрасте от 18 лет. В выборку не включали жителей временно оккупированных территорий (однако среди респондентов есть внутренне перемещенные лица), а также граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.
Переговоры в Абу-Даби
Напомним, 23 и 24 января в ОАЭ состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Соединенные Штаты оценили встречу положительно, а Киев назвал ее содержательной.
Во время переговоров между делегациями большего прогресса было достигнуто в обсуждениях военного блока вопросов, тогда как по территориям решения все еще нет.
Следующий раунд переговоров запланирован на 4-5 февраля также в Абу-Даби.
Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина готова к предметному разговору и заинтересована в том, чтобы результат приблизил к реальному и достойному завершению войны.