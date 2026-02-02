ua en ru
Все больше украинцев готовы терпеть войну: как изменились настроения

Понедельник 02 февраля 2026 11:46
UA EN RU
Все больше украинцев готовы терпеть войну: как изменились настроения Фото: большинство украинцев готовы терпеть войну, сколько надо (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Большинство украинцев (65%) и дальше готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо. Самая высокая готовность зафиксирована в Киеве - 72%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно результатам, 65% украинцев заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. 17% опрошенных считают, что смогут выдержать ее лишь полгода или несколько месяцев.

По сравнению с предыдущими месяцами, настроения украинцев остаются стабильными: в декабре и сентябре 2025 года готовых терпеть войну "столько, сколько нужно" было по 62%.

Несмотря на попытки России создать гуманитарную катастрофу, большинство граждан настроены на продолжение сопротивления до достижения приемлемого результата.

По регионам готовность украинцев терпеть войну выглядит так:

  • Киев - 72%

  • Запад - 66%

  • Центр и Север (без Киева) - 64%

  • Юг - 64%

  • Восток - 58%

Среди тех, кто не готов выдерживать войну длительное время, наиболее распространенные причины: угроза жизни близких и гибель людей - 29%, обстрелы и разрушения - 17%, экономические проблемы - 17%, перебои с электро- и теплоснабжением - 15%, психологическая усталость - 10%.

В целом, по подсчетам КМИС, лишь 5% взрослого населения не готовы терпеть войну из-за проблем с энергоснабжением.

Все больше украинцев готовы терпеть войну: как изменились настроенияФото: скриншот из опроса КМИС

Справка: опрос общественного мнения КМИС проводился с 23 по 29 января 2026 года методом телефонных интервью по случайной выборке мобильных номеров во всех регионах, подконтрольных правительству Украины.

Было опрошено 1003 респондента в возрасте от 18 лет. В выборку не включали жителей временно оккупированных территорий (однако среди респондентов есть внутренне перемещенные лица), а также граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, 23 и 24 января в ОАЭ состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Соединенные Штаты оценили встречу положительно, а Киев назвал ее содержательной.

Во время переговоров между делегациями большего прогресса было достигнуто в обсуждениях военного блока вопросов, тогда как по территориям решения все еще нет.

Следующий раунд переговоров запланирован на 4-5 февраля также в Абу-Даби.

Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина готова к предметному разговору и заинтересована в том, чтобы результат приблизил к реальному и достойному завершению войны.

