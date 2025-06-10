Большинство церквей в Украине лишили права на бронирование священников

Бронирование священников

В декабре 2024 года Кабинет министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Согласно постановлению, могут быть забронированы "священнослужители по перечню должностей, утвержденному ГЭСС". Забронированы могут быть все 100% священнослужителей религиозных организаций.

В Украине сейчас действует три крупнейшие церкви Православная церковь Украины, Украинская греко-католическая церковь и УПЦ Московского патриархата. Известно, что только в УПЦ Московского патриархата сейчас 12,5 тысяч священников.

В украинской армии сейчас около 350 капелланов.

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