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Большинство церквей в Украине лишили права на бронирование священников

Фото: Священники в Украине получили право на бронирование. Но не всех церквей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Религиозным организациям в Украине предоставили право бронировать от мобилизации священников. Но далеко не все организации соответствуют критериям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск Украины, в состав которых входят ТЦК.

Согласно сообщению, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) утвердила Перечень критически важных религиозных организаций, позволяющий бронирование.

"Бронирование священнослужителей должно происходить исключительно при условии выполнения всех определенных ГЭСС требований, включая официальное трудоустройство, пребывание на воинском учете в ТЦК и СП, а также подтверждение статуса священнослужителя в соответствии с внутренними установками религиозной организации", - говорится в сообщении.

По данным Сухопутных войск, только 7736 религиозных организаций будут иметь право на бронирование 100% священников. Всего в Украине 30 тысяч организаций.

Среди причин отказа:

  • зарегистрированы после 26 декабря 2024 года;
  • с местонахождением на временно оккупированной территории;
  • несоответствие уставу;
  • не внесены в реестр неприбыльных организаций;
  • не подали отчеты.

 

 

Бронирование священников

В декабре 2024 года Кабинет министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Согласно постановлению, могут быть забронированы "священнослужители по перечню должностей, утвержденному ГЭСС". Забронированы могут быть все 100% священнослужителей религиозных организаций.

В Украине сейчас действует три крупнейшие церкви Православная церковь Украины, Украинская греко-католическая церковь и УПЦ Московского патриархата. Известно, что только в УПЦ Московского патриархата сейчас 12,5 тысяч священников.

В украинской армии сейчас около 350 капелланов.

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Мобилизация в УкраинеТЦК