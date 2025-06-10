Більшість церков в Україні позбавили права на бронювання священників

Бронювання священників

У грудні 2024 року Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Згідно з постановою, можуть бути заброньовані "священнослужителі за переліком посад, затвердженим ДЕСС". Заброньовані можуть бути всі 100% священнослужителів релігійних організацій.

В Україні зараз діє три найбільші церкви Православна церква України, Українська греко-католицька церква та УПЦ Московського патріархату. Відомо, що тільки в УПЦ Московського патріархату зараз 12,5 тисяч священників.

В українській армії зараз близько 350 капеланів.

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