Більшість церков в Україні позбавили права на бронювання священників

Релігійним організаціям в Україні надали право бронювати від мобілізації священників. Але далеко не всі організації відповідають критеріям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ Україні, до складу яких входять ТЦК.
Згідно з повідомленням, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) затвердила Перелік критично важливих релігійних організацій, що дозволяє бронювання.
"Бронювання священнослужителів має відбуватися виключно за умови виконання всіх визначених ДЕСС вимог, включаючи офіційне працевлаштування, перебування на військовому обліку в ТЦК та СП, а також підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації", - йдеться в повідомленні.
За даними Сухопутних військ, лише 7736 релігійних організацій матимуть право на бронювання 100% священників. Усього в Україні 30 тисяч організацій.
Серед причин відмови:
У грудні 2024 року Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Згідно з постановою, можуть бути заброньовані "священнослужителі за переліком посад, затвердженим ДЕСС". Заброньовані можуть бути всі 100% священнослужителів релігійних організацій.
В Україні зараз діє три найбільші церкви Православна церква України, Українська греко-католицька церква та УПЦ Московського патріархату. Відомо, що тільки в УПЦ Московського патріархату зараз 12,5 тисяч священників.
В українській армії зараз близько 350 капеланів.
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