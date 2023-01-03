Зеленский провел переговоры с премьером Норвегии: обсудили оборонные нужды Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Гаром Стере. Одной из главных тем обсуждений были оборонные нужды нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.