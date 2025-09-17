RU

Большинство поляков отвергли версию Трампа о "случайности" российского удара дронами

Фото: поляки отвергли версию Трампа о Путина (x.com wolski_jaros)
Автор: Александр Белоус

В Польше абсолютное большинство граждан отвергли предположение Трампа о случайности российского удара. Политики назвали инцидент преднамеренным действием Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ONET.

Большинство поляков не верят, что вторжение российских дронов в ночь на 10 сентября было случайным. Целых 81,7% респондентов отвергают такую возможность, тогда как лишь 10,6% согласны с предположением президента США Дональда Трампа, что это могло быть непреднамеренным действием.

Оставшиеся 7,7% опрошенных затруднились ответить на вопрос. Высказывание Трампа, который допустил, что инцидент мог быть ошибкой, вызвало резкую критику в Польше.

Реакция польских политиков

Вице-премьер Радослав Сикорский и лидер "Права и справедливости" Ярослав Качинський решительно отвергли подобную интерпретацию.

"Нет, это не была ошибка", - подчеркнул Сикорский. Оба политика заявили, что Москва действует целенаправленно и методично.

Разница между избирателями

Опрос IBRiS выявил различия в восприятии инцидента среди сторонников разных партий. Больше всего сторонников версии о "случайности" оказалось среди избирателей "Конфедерации" (18%), "Гражданской коалиции" (17%) и "Новой Левицы" (17%).

Наиболее критичны оказались сторонники "Права и справедливости". Лишь 4% из них допускают, что вторжение дронов могло быть непреднамеренным.

Подробности исследования

Опрос был проведен Институтом рыночных и социальных исследований IBRiS методом телефонных интервью (CATI) 13-14 сентября 2025 года. В исследовании участвовали 1067 граждан Польши.

 

Напомним, в ночь на 10 сентября Польшу атаковали 19 российских дронов. Их обломки нашли в ряде населенных пунктов. Сбито было всего четыре.

После этого Трамп и президент Польши Кароль Навроцкий провели телефонный разговор и обсудили атаку дронов РФ на Польшу.

