Большинство поляков поддерживают сбитие российских воздушных целей над страной, - опрос

Напомним, что Польша изначально полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину всесторонне помогает Киеву как гуманитарно, так и военно. Однако до сих пор остается то, к чему Польша не готова, а именно сбивание воздушных целей, которые залетают на их территорию во время массовых атак Москвы на Украину.

Как только не оправдывались польские военные, после того как пропускали очередной летательный объект. После очередного случая 24 марта военные объяснили, что не сбили российскую ракету, потому что знали, что она вернет обратно в Украину.

В то же время, во время одной из последних атак на Украину российский дрон залетел на территории Польши. Командующий вооруженными силами Польши заявил о "проникновении объекта на территорию Польши". Однако из-за погодных условий военные потеряли российский дрон.

Отметим, что недавно президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что в Альянсе НАТО все еще продолжаются дискуссии по защите украинского неба.

Однако на днях польское Минобороны заявило, что Польша не обсуждает помощь Украине в уничтожении российских ракет и беспилотников.

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