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Большинство поляков поддерживают депортацию безработных украинских мужчин, - опрос

11:30 12.08.2026 Ср
1 мин
Польша рассматривает депортацию в Украину мужчин призывного возраста
aimg Татьяна Степанова
Фото: большинство поляков поддерживают депортацию безработных украинских мужчин (Getty Images)

Почти 70% поляков поддерживают идею депортации из страны безработных украинских мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса IBRiS для газеты Rzeczpospolita.

Согласно результатам опроса, 67,2% поляков поддерживают идею депортации украинских мужчин, не имеющих легальной работы в Польше. Против - 23,4% респондентов.

Отмечается, что поддержка этого решения растет с возрастом. Среди самых молодых (18-29 лет) его положительно оценивают 43% опрошенных, тогда как в пятидесятилетней группе - аж 80%. Верующие люди чаще поддерживают предложение "ПиС", чем неверующие.

Исследование было проведено сразу после обнародования предложения партии "Право и справедливость", 7-8 августа, среди группы более тысячи человек.

Напомним, недавно в Польше оппозиционная партия "Право и Справедливость" выступила с идеей депортировать украинских мужчин призывного возраста, не работающих в стране легально.

По обновленным данным Евростата, в июне количество украинцев под временной защитой в Польше сократилось на 6 335 человек, или 0,7%.

В то же время Польша остается одной из стран ЕС, где находится больше всего украинцев. По состоянию на конец июня там под временной защитой находились 961 170 граждан Украины.

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