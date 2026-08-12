Большинство поляков поддерживают депортацию безработных украинских мужчин, - опрос

Почти 70% поляков поддерживают идею депортации из страны безработных украинских мужчин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса IBRiS для газеты Rzeczpospolita.
Согласно результатам опроса, 67,2% поляков поддерживают идею депортации украинских мужчин, не имеющих легальной работы в Польше. Против - 23,4% респондентов.
Отмечается, что поддержка этого решения растет с возрастом. Среди самых молодых (18-29 лет) его положительно оценивают 43% опрошенных, тогда как в пятидесятилетней группе - аж 80%. Верующие люди чаще поддерживают предложение "ПиС", чем неверующие.
Исследование было проведено сразу после обнародования предложения партии "Право и справедливость", 7-8 августа, среди группы более тысячи человек.
Напомним, недавно в Польше оппозиционная партия "Право и Справедливость" выступила с идеей депортировать украинских мужчин призывного возраста, не работающих в стране легально.
По обновленным данным Евростата, в июне количество украинцев под временной защитой в Польше сократилось на 6 335 человек, или 0,7%.
В то же время Польша остается одной из стран ЕС, где находится больше всего украинцев. По состоянию на конец июня там под временной защитой находились 961 170 граждан Украины.