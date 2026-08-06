ua en ru
Чт, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Польше оппозиция предлагает депортировать безработных украинских мужчин

18:22 06.08.2026 Чт
2 мин
Чем в партии оправдывают идею депортации украинцев?
aimg Валерия Абабина
В Польше оппозиция предлагает депортировать безработных украинских мужчин В Польше оппозиция предлагает депортировать часть украинцев (getty images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В Польше оппозиционная партия "Право и Справедливость" выступила с идеей депортировать украинских мужчин призывного возраста, не работающих в стране легально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Slawa.

Как передает издание, об инициативе заявил член партии "Право и Справедливость" Тобиаш Бохенский. Речь идет только о мужчинах призывного возраста, которые не работают в Польше легально.

Проект предполагает создание центров депортации, которые должны упростить и ускорить весь процесс.

Как в партии объясняют инициативу

Политик подчеркнул, что для безопасности и свободы Центральной и Восточной Европы Украина должна победить.

В связи с этим в ПиС депортацию представляют как способ вернуть украинских мужчин на родину.

"Одним из первых, наиболее важных решений правительства будет решение о депортации украинских мужчин призывного возраста, которые не работают легально в Польше. У них будет возможность бороться за свою родину, чтобы ужас этой войны быстрее закончился. И польское государство в этом решительно, категорически и бескомпромиссно поможет", - заявил Бохенский.

Напомним, "Право и Справедливость" сейчас находится в оппозиции, поэтому инициатива может быть реализована только в случае прихода партии к власти. Ранее действующий премьер Польши Дональд Туск заявлял , что из страны будут депортировать иностранцев, грубо нарушающих закон.

Вопрос пребывания украинских мужчин в ЕС в целом остается дискуссионным.

Ранее Польша поддержала пересмотр правил временной защиты для украинцев в Евросоюзе и выступила за исключение части мужчин призывного возраста из этой системы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Польша Война в Украине
Новости
Часть Львова осталась без света из-за аварийного отключения
Часть Львова осталась без света из-за аварийного отключения
Аналитика
Будущее ВСУ – за экзоскелетами: интервью с топ-менеджерами Rarog Tactical Gear
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Будущее ВСУ – за экзоскелетами: интервью с топ-менеджерами Rarog Tactical Gear